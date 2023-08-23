Попавшийся на пьяной езде мужчина сдал в ГИБДД поддельные права и продолжил работать водителем

45-летнего жителя Волово ждёт суд за использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

В Волово передано в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по части 3 статьи 327 УК РФ за использование заведомо поддельного водительского удостоверения: лишённый прав за пьяную езду мужчина сдал в ГИБДД поддельное водительское удостоверение и продолжил работать водителем.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, следствие полагает, что мужчина намерено использовал водительские права, которые по заключению эксперта были изготовлены не производством Гознак, а выполнены способом цветной струйной печати.



Водитель 10 августа 2021 года был привлечён к административному наказанию по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяную езду, лишён прав на полтора года и оштрафован на 30 000 рублей. Сразу он водительское удостоверение не сдал, так обжаловал решение суда. А 3 ноября вдруг сам пришел в кабинет инспектора ГИБДД Воловского отдела полиции, написал заявление о сдаче водительского удостоверения, его собственноручно подписал и сдал права, которые и оказались поддельными.



«Тем самым водитель умышленно использовал поддельные права для исполнения наказания в виде лишения прав и исчисления срока лишения, чтобы дальше незаконно использовать подлинное водительское удостоверение», считает следствие.



Ещё одна интересная деталь: до 25 января 2023 года этот мужчина работал в Москве в ГБУ «Автомобильные дороги» в должности дорожный рабочий, но оформлен был там как... водитель.



В ходе следствия обвиняемый рассказал, что 20 января 2023 года он был в Москве на работе и недалеко от заправки увидел, что стоит «КамАЗ» с их участка. По словам мужчины, он сел на пассажирское сиденье, чтобы погреться. Водителя «КамАЗа» мужчина не видел. Посидев минут 10, он начал вылазить из машины и упал. Это увидел прохожий, который не только помог подняться, но и вызвал сотрудников полиции, сообщив им о пьяном водителе. Приехали сотрудники ГАИ, посадили вывалившегося из «КамАЗа» мужчину в свой служебный автомобиль, попросили у него документы, в том числе водительское удостоверение. Но мужчина подал только паспорт, пояснив, что водительского удостоверения у него нет, так как он его сдал в ГИБДІ села Волово. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но обвиняемый отказался, пояснив сотрудникам, что за рулем не находился.



Мужчину доставили в отделение полиции, а 23 января решением суда ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей. Через некоторое время ему позвонили столичные полицейские и сообщили, что в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.



Откуда взялось у сотрудников ГАИ водительское удостоверение на его имя, обвиняемый пояснить не может. И почему водительское удостоверение, которое он сдал в ОГИБДД села Волово, оказалось поддельным, он также не знает: это удостоверение он получал в Москве недалеко от шоссе Энтузиастов.



За использование заведомо поддельного водительского удостоверения мужчине теперь может грозить до одного года лишения свободы.