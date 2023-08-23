Банан в карман, дезодорант — в декольте

Несколько мелких хищений записали на этой неделе камеры видеонаблюдения в магазине на улице Ленина.

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Сразу несколько мелких хищений записали на этой неделе камеры видеонаблюдения в магазине «Перекрёсток» на улице Ленина. На записях, которыми с редакцией поделилась сотрудница супермаркета, запечатлено, как посетители складывают товары в карман, сумку, за пазуху и даже в декольте. По этическим соображениям мы решили заретушировать лица героев ролика — ситуация крайне неприятная.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на этой неделе заявлений о хищениях из этого магазина не было, но по факту появления видео будет проведена проверка.



— Все видео сняты на этой неделе. Зачастую воруют в команде, шампуни и антиперспиранты заходят на ура. Крадут каждый день. Но, как правило, заявления в полицию подаются о больших кражах, на сумму больше 5000 рублей, — сообщила автор ролика.