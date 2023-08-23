Происшествия
сегодня, 10:01
«Мазда» перевернулась в селе Аннино: пострадал 34-летний пассажир автомобиля
За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.
22 августа в селе Аннино Грязинского района 30-летний водитель «Мазды» не справился с управлением, съехал на обочину, и машина перевернулась. В аварии получил травмы 34-летний пассажир автомобиля. Как сообщает УГИБДД, ему оказали медицинскую помощь, госпитализация мужчине не понадобилась.
Около пяти вечера В Липецке на проспекте Победы столкнулись автобус под управлением 35-летнего водителя и автомобиль «Шкода» с 57-летней женщиной за рулем. В аварии получила травмы женщина-водитель.
В селе Октябрьское Усманского района 65-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и столкнулся со стоящей «ГАЗелью». Водитель «Нивы» доставлен в больницу.
В Задонском районе на трассе Орел – Тамбов врезался в дорожное ограждение «ГАЗ«. 42-летний водитель получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
Около пяти вечера В Липецке на проспекте Победы столкнулись автобус под управлением 35-летнего водителя и автомобиль «Шкода» с 57-летней женщиной за рулем. В аварии получила травмы женщина-водитель.
В селе Октябрьское Усманского района 65-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и столкнулся со стоящей «ГАЗелью». Водитель «Нивы» доставлен в больницу.
В Задонском районе на трассе Орел – Тамбов врезался в дорожное ограждение «ГАЗ«. 42-летний водитель получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.