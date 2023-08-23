Сегодня в Липецке: юбилей зоопарка, память о Тото Кутуньо и как выбить себе выходной 1 сентября

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

Лето – всё?

В Липецке стремительно холодает, температура опустится уже до 20-22 градусов. Осеннее ощущение усилят и кратковременные дожди, которые вновь пройдут сегодня.







Отключения воды

Бех холодной воды сегодня вновь останутся жители разных районов Липецка. С 10:00 до 20:00 временно расстанутся с комфортом жители улиц 4-й Пятилетки, 5, 6, 10; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Папина, 29а, 31б; Шкатова, 4.







В районе Сокола в это же время перекроют вентили холодной воды на улице Франко, 2, 4, 6, 8; а также в частном секторе улиц Доменщиков, Тульской, Франко. В районе Силикатного аналогичные трудности испытают жители улиц Архангельской, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26; Астраханской, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23; Силикатной, 2, 18, 19, 19а, 20; в частном секторе улиц Гидромеханизации, Силикатной, Усманской.

Наконец, без холодной воды останется часть Косырёвки на Юношеской, 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10; в частном секторе улиц Ленина, Советской.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 плановые отключения электричества пройдут на улицах Вавилова, 4, 80 – 131; Гранитной, 74 – 119; Зелёной, 1 – 38 ; Кротевича, 76 – 133, 135, 137; Новокарьерной, 2 – 106; Тельмана, 68, 70 – 90; Урицкого, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 - 150, 152; Шевченко, 83, 85 – 117, 119, 121; в переулках 1-м Театральном, 5; Моторном, 1 – 14; Садовом, 14. Полностью обесточат улицу Ватутина, переулки 1-й Лесной, 2-й Лесной, 2-й Моторный , 1-й Театральный, 2-й Театральный.







Пробки

Уже в 5 утра на электронной карте Липецка было полным полно мест, обозначенных желтым цветом – предвестником будущих пробок. Например, на улице Неделина первые трудности движения были обнаружены в обоих направлениях. Но нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать в Липецке. Нужно лишь немножечко знать город и владеть информацией о дорожной обстановке, которую легко почерпнуть из «Яндекс-пробок» или аналогичных приложениях. А дальше – немного фантазии и вы можете доехать до места назначения быстро и с ветерком.

50 лет липецкому зоопарку (0+)

Полувековой юбилей зверинец будет праздновать сегодня. Развлекательная программа и праздничные экскурсии будут проходить с 12:00 до 18:00. По этому случаю цены на билеты снизят: взрослый (с 14 лет) будет стоить 200 рублей, детский – всего 100.







Если вы даже уже были этим летом в зоопарке, то стоит сходить снова. Во-первых, юбилей, а во-вторых – коллекция животных постоянно пополняется. Совсем недавно зоопарк пополнился двумя «большими» кошками.У ягуаров Эстреллы и Чипа родился чудесный малыш. Адаптируется к новым условиям и сервал Феличита, которая приехала в зоопарк, чтобы создать семью с местным сервалом Саймоном. Не забудьте навестить кошачьих, когда будете в зоопарке.

Музыка, застывшая в камне (6+)

Рекомендуем вам выставка у Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) под названием «Музыка, застывшая в камне».

Липецкой области сохранились архитектурные памятники, являющиеся настоящим украшением края, объектами гордости. Среди них — Древне-Успенская церковь в Липецке, великолепная церковь Знамения в селе Вешаловка, грандиозный Вознесенский собор в Ельце, усадьба Нечаевых-Мальцевых в селе Полибино Данковского района со знаменитой Шуховской башней, двуколокольный Владимирский храм в селе Баловнево, усадьба дворян Стаховичей в селе Пальна-Михайловка Становлянского района и многие другие.



Готика под Липецком. Знаменитый храм в селе Вешаловка Липецкого района, который проектировал Василий Баженов (1737-1799), который проектировал архитектурный ансамбль Царицыно и многие знаменитые постройки XVIII столетия.

Посетители узнают об удивительной и непростой истории этих достопримечательностей, познакомятся с художественными решениями и культурными особенностями этих сооружений.

Музей работает сегодня с 10:00 до 19:00, в четверг – с 11:00 до 20:00, в пятницу-воскресенье с 10:00 до 19:00. Понедельник и вторник – выходные.

Культурная среда (6+)

В Керамокластере на улице Студёновской, 39а традиционно в среду пройдёт мастер-класс от липецких умельцев.

Сегодня в 12:00 народный мастер России Ирина Беликова расскажет и покажет, как своими руками создать для себя настоящий изразец/панно по романовским сюжетам или с растительным орнаментом. На занятиях участники познакомятся со всеми этапами изготовления изразцов: от рисования эскизов до финальной росписи.







Необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10. Можно позвонить или оставить сообщение в WhatsApp, Telegram.

Интеллектуальные игры

Помериться знаниями сегодня можно будет дважды. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 13:00 начнётся квиз «Живое слово мудрости народной» (12+) – игре по мотивам русского фольклора, народных сказок и их советских экранизаций.







А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:02 состоится художественная викторина «Эрудитариум» (12+). Её особенность в том, что викторина составлена исключительно из вопросов по сферам искусства – литературе, живописи, моде, музыке, кинематорграфу, мультипликации и т.д. Ответы часто можно найти, просто сложив в единую логическую цепочку делати вопроса. Играть могут команды от 2-х до 6-ти человек.

Ноль отходов

Липчан приглашают принять участие в 9-й волне цифрового квеста «Миссия «Ноль отходов: Липецк»

Квест состоит из 5 игровых блоков, где желающие найдут альтернативы одноразовым вещам и сделают реальный шаг к уменьшению количества отходов в своей жизни.

Для того чтобы принять участие необходимо сделать всего три шага:

– зарегистрироваться на сайте игры «Миссия «Ноль отходов»;

– выполнить задания, размещенные в разделе «Мои спецзадания», и отправить отчеты;

– сыграть в мобильные игры квеста, чтобы повысить позицию в рейтинге.







Конкурс проходит до 21 ноября. Среди участников определят 10 победителей, которые наберут наибольшее количество баллов и получат сертификат Ozon номиналом 3000 руб.

Победители будут объявлены 5 декабря 2023 года на сайте и в социальных сетях Движения ЭКА.

Умер Тото Кутуньо

Маэстро, песни которого были популярны в СССР и России, скончался вчера в Милане на 80-м году жизни.

Тото (уменьшительное от полного имени Сальваторе) пел не просто замечательные песни, которые знают во всём мире. Победитель Евровидения 1990 года очень часто наведывался и в Россию, пел дуэтом с Аллой Пугачёвой, причём пытался исполнять куплеты и на русском языке. Выступал в 2010-е с группой «Премьер-Министр», тогда очень модной. Его не зря называли «нашим итальянцем».

Выходной 1 сентября

1 сентября по закону не является праздничным днем, но в первый день учебного года многим не до работы.

Юрист SuperJob Александр Южалин рассказал, как добиться в этот день законного выходного даже если начальство против. Правда, подойдёт это не всем гражданам. Один из способов - взять ежегодный оплачиваемый отпуск. Даже если отпуск был запланирован на другой период, то многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября. Родителям ребенка-инвалида положены 4 дополнительных выходных дня в месяц. Их можно использовать в любое время, в том числе и в День знаний.







Остальным же придётся договариваться с работодателями – если не о выходном, а о том, что отпустят на линейку к ребёнку. Если начальство – не звери, то должны в такой день пойти навстречу.

Дорогие липчане! Работа работой, но знать, что происходит в окружающем мире необходимо. К счастью, липчанам не нужно тратить много времени на поиск информации – одно нажатие и вы уже на GOROD48, а свежая и полезная информация тут как тут – ручаемся. Чаще заходите на сайт и ничего не упускайте. Увидимся в течение дня!