Липецкое издательство взято под охрану: печатаются бюллетени для голосования

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Липецкое издательство начало печать бюллетеней для довыборов в Госдуму. Напечатать должны 455 900 бюллетеней (в том числе 272 400 для голосования с помощью КОИБов, с их помощью голосование пройдет в Липецке и Ельце). Для печати используют две с половиной тонны бумаги.Сегодня в и издательстве побывал председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов. Он рассказал, что бюллетени имеют несколько степеней защиты. На каждом из них фоновая пленка и специальная марка. Чуть позже на каждом листе поставят свои подписи по два члена участковой избирательной комиссии.Спецзаказ будет готов через пару дней. На время печати бюллетеней издательство взяла под охрану полиция.30–31 августа бюллетени перевезут в территориальные избирательные комиссии Липецка и Ельца, а в районах их будут хранить в оружейных комнатах полиции, и за несколько дней до голосования, привезут в ТИКи.Довыборы депутата Государственной Думы по 114-му избирательному округу пройдут 8,9 и 10 сентября.