Общество

сегодня, 15:31

Следы залития обошлись управляющей компании в 125 000 рублей

3 380
#ЖКХ
2
Следы залития обошлись управляющей компании в 125 000 рублей

Кровля дома не выдержала осадков.

Cотрудники Госжилинспекции наведались с инспекционным визитом в дом № 28 по улице Мичурина в Липецке и обнаружили там следы залития в коридорах квартир, на лестничной площадке, на чердаке, а также вздутие кровли.

В результате на управляющую компанию «Вариант» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, решением суда она оштрафована на 125 тысяч рублей.
3 380
#ЖКХ
2

Комментарии (3)

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милости просим

34 минуты назад
а когда они придут на Водопьянова 23, первый подъезд, там везде следы залития с крыши..
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ворчиха

35 минут назад
А почему Угловую за точно такие же нарушения ни разу не штрафовали, не смотря на многочисленные жалобы в гжи? Кто их крышует?
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12345

54 минуты назад
А почему Заботу за точно такие же нарушения ни разу не штрафовали, не смотря на многочисленные жалобы в гжи? Кто их крышует?
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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