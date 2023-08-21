Следы залития обошлись управляющей компании в 125 000 рублей

Кровля дома не выдержала осадков.

Cотрудники Госжилинспекции наведались с инспекционным визитом в дом № 28 по улице Мичурина в Липецке и обнаружили там следы залития в коридорах квартир, на лестничной площадке, на чердаке, а также вздутие кровли.



В результате на управляющую компанию «Вариант» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, решением суда она оштрафована на 125 тысяч рублей.