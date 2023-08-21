Липецкая область оказалась на 39 месте рейтинга регионов по высоким зарплатам

Липецкая область заняла 39 место в рейтинге регионов страны по доле работающих с заработной платой выше среднего размера — об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

РИА Новости составило рейтинг регионов по высоким зарплатам. В рейтинге регионы выстроены в зависимости от доли работников, получающих среднюю по РФ зарплату или более (с учетом различий в региональных ценах). С июня 2022 года по май 2023 года средняя заработная плата в стране составила 59 тысяч рублей – на 13,2% выше предыдущих 12 месяцев, говорится в исследовании.



Липецкая область заняла 39-е место рейтинга: у 24% работающих оплата труда оказалась выше средней по России, у 4,9%— выше двух средних. Из регионов Черноземья выше Липецкой области оказалась Белгородская — она заняла 32-е место. Курская область расположилась на 42 месте, Воронежская – на 56-м, Тамбовская область заняла 71 место.



Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В нём 75% работников получают зарплату выше средней. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ, где 61% работников получает больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции разместился Ханты-Мансийский автономный округ — 60,8%.



Аутсайдерами рейтинга стали Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. Там доля работников с зарплатами выше, чем в стране, составляет не более 11,5%.



