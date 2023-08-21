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Липецкая область оказалась на 39 месте рейтинга регионов по высоким зарплатам
Липецкая область заняла 39 место в рейтинге регионов страны по доле работающих с заработной платой выше среднего размера — об этом сообщается в исследовании РИА Новости.
Липецкая область заняла 39-е место рейтинга: у 24% работающих оплата труда оказалась выше средней по России, у 4,9%— выше двух средних. Из регионов Черноземья выше Липецкой области оказалась Белгородская — она заняла 32-е место. Курская область расположилась на 42 месте, Воронежская – на 56-м, Тамбовская область заняла 71 место.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В нём 75% работников получают зарплату выше средней. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ, где 61% работников получает больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции разместился Ханты-Мансийский автономный округ — 60,8%.
Аутсайдерами рейтинга стали Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. Там доля работников с зарплатами выше, чем в стране, составляет не более 11,5%.
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