Общество

37 минут назад

33-летний мужчина спасал детей от змеи — она укусила его в обе руки

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#змея #гадюка
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33-летний мужчина спасал детей от змеи — она укусила его в обе руки

Гадюку потревожили на берегу реки в Добром.

В Добром на берегу реки Воронеж на 33-летнего мужчину напала змея. Как рассказали GOROD48 в отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, мужчина заметил детей, которые играли со гадюкой и даже устроили за неё небольшую погоню. Мужчина решил вмешаться в игру и спаси детей — в результате змея укусила его в обе кисти. Врачи диагностировали у него отравление ядом животного происхождения.

Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, это гадюка.

Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
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#змея #гадюка
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Комментарии (3)

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Вася

17 минут назад
На фото гадюка или медянка? Кто шарит?
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Странные люди

18 минут назад
Сам виноват! А детей УЧИТЬ надо природу понимать!!!
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Липчанин

33 минуты назад
Кто на кого напал еще разобраться надо
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