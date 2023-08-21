33-летний мужчина спасал детей от змеи — она укусила его в обе руки

Гадюку потревожили на берегу реки в Добром.

В Добром на берегу реки Воронеж на 33-летнего мужчину напала змея. Как рассказали GOROD48 в отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, мужчина заметил детей, которые играли со гадюкой и даже устроили за неё небольшую погоню. Мужчина решил вмешаться в игру и спаси детей — в результате змея укусила его в обе кисти. Врачи диагностировали у него отравление ядом животного происхождения.



Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, это гадюка.



Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.