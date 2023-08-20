Происшествия

сегодня, 10:09

Сразу 25 нелегальных мигрантов обнаружили полицейские на овощной базе в Липецке

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#нелегальная миграция
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Сразу 25 нелегальных мигрантов обнаружили полицейские на овощной базе в Липецке

Полиция и ФСБ провели летние рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Липецке

Сотрудники областных Управлений ФСБ и МВД России провели ряд профилактических мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.

21 июля оперативники осуществили выезд на овощебазу, расположенную в Липецке, где выявили 7 человек, 6 из которых граждане Узбекистана, один гражданин Таджикистана.

- Сотрудниками УВМ УМВД России по Липецкой области возбуждены дела об административном правонарушении в отношении нарушителей по ч. 1 ст. 18.8, ч. 2 ст. 18.8, ст. 18.11, ч. 1.1 ст. 18.8 и по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме того, в отношении предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15, по ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ, а также направлены материалы на возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

28 июля в результате совместного рейда на территории одной из овощебаз и складских помещениях, расположенных на территории Липецка выявлено 25 лиц, 2 из которых граждане Азербайджана, 23 - граждане Таджикистана.

В отношении иностранцев возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1. ст. 18.10, ст. 18.11 и по ч. 1 ст. 18.8 КоАП России. В отношении одного гражданина Таджикистана составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.25 КоАП России, материалы направлены в Левобережный районный суд с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о выдворении его в Республику Таджикистан. В настоящее время он задержан и помещён в «Центр временного содержания иностранных граждан» Липецка. Кроме того, в отношении предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15, по ч.3 ст. 18.15 КоАП России.

31 июля проверке подверглись предприятия общественного питания Липецка. В ходе рейда выявлено 5 граждан Узбекистана и Туркменистана, осуществлявших трудовую деятельность без должного документального оформления со стороны организации. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

В августе сотрудники УФСБ России по Липецкой области совместно с УВМ УМВД России по Липецкой области осуществлены проверочные мероприятия на одном из предприятий Грязинского района Липецкой области. Выявлено 5 граждан Республики Таджикистан, незаконно проживавших на территории предприятия, а также осуществлявших трудовую деятельность с нарушением законодательства Российской Федерации. В отношении иностранных граждан и предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст. 322.1 и 322.3 УК РФ.

Проверочные мероприятия будут продолжены.

4 429
#нелегальная миграция
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Комментарии (4)

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Ник.

8 минут назад
Проверьте.стройку На Игнатьева рембаза Торгошей пиковых На липовской .
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Прикольно!

8 минут назад
А раньше никто не знал?
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Липчанин

16 минут назад
Граница на замке или проходной двор
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Демография

48 минут назад
Моя жениться хотел! Деньга не был-калым платить!
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