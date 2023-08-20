Сразу 25 нелегальных мигрантов обнаружили полицейские на овощной базе в Липецке

Полиция и ФСБ провели летние рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Липецке

Сотрудники областных Управлений ФСБ и МВД России провели ряд профилактических мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.



21 июля оперативники осуществили выезд на овощебазу, расположенную в Липецке, где выявили 7 человек, 6 из которых граждане Узбекистана, один гражданин Таджикистана.



- Сотрудниками УВМ УМВД России по Липецкой области возбуждены дела об административном правонарушении в отношении нарушителей по ч. 1 ст. 18.8, ч. 2 ст. 18.8, ст. 18.11, ч. 1.1 ст. 18.8 и по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме того, в отношении предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15, по ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ, а также направлены материалы на возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



28 июля в результате совместного рейда на территории одной из овощебаз и складских помещениях, расположенных на территории Липецка выявлено 25 лиц, 2 из которых граждане Азербайджана, 23 - граждане Таджикистана.



В отношении иностранцев возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1. ст. 18.10, ст. 18.11 и по ч. 1 ст. 18.8 КоАП России. В отношении одного гражданина Таджикистана составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.25 КоАП России, материалы направлены в Левобережный районный суд с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о выдворении его в Республику Таджикистан. В настоящее время он задержан и помещён в «Центр временного содержания иностранных граждан» Липецка. Кроме того, в отношении предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15, по ч.3 ст. 18.15 КоАП России.



31 июля проверке подверглись предприятия общественного питания Липецка. В ходе рейда выявлено 5 граждан Узбекистана и Туркменистана, осуществлявших трудовую деятельность без должного документального оформления со стороны организации. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».



В августе сотрудники УФСБ России по Липецкой области совместно с УВМ УМВД России по Липецкой области осуществлены проверочные мероприятия на одном из предприятий Грязинского района Липецкой области. Выявлено 5 граждан Республики Таджикистан, незаконно проживавших на территории предприятия, а также осуществлявших трудовую деятельность с нарушением законодательства Российской Федерации. В отношении иностранных граждан и предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст. 322.1 и 322.3 УК РФ.



Проверочные мероприятия будут продолжены.



