Сегодня в Липецке: в городе не осталось высокооплачиваемой работы?

Рассказываем всё самое главное про наступивший четверг.

Настоящее лето

Всю неделю погода в Липецке одинаковая. И сегодня температура будет 26-28 градусов, без осадков.







Отключение воды

С 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами без холодной воды останутся жители домов на улицах Гагарина, 23, 23а; Желябова, 14а; Плеханова. 51а; Пролетарской, 14; Угловой.







В это же время отключат воду и в селе Ссёлки на улице 300-детия Флота России, вл. 2 (детский садик), а также в частном секторе улиц 300-летия Флота России, Алексея Мартынова, Апраксина, Братьев Сенявиных, Заповедной, Кольцова, Комарова, Краеведческой.

Отключения света

Плановые ремонтные работы будут проводить и на электрических сетях, в связи с чем с 9:00 до 17:00 останутся без света жители улиц 15-й микрорайон, 34; Вавилова, 4, 80-131; Гражданской, 1а; Зелёной, 1-38; Тельмана, 68, 70-90; Шевченко, 83, 85 – 99, 101 - 117, 119, 121; в переулках 1-м Садовом, 1-38; Моторном, 1-14; Парковом, 1-11.







В эти же часы полностью обесточат переулок 2-й Моторный и садоводчество «Студёновское».

Пробки

Сегодня не было ещё 6 утра, как в городе появились десятки участков, обозначенных на электронных картах жёлтым цветом, предвестником будущих могучих заторов. Но не бывает таких пробок в Липецке, которые нельзя объехать. Поэтому перед выездом советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут.

Площадь Петра Великого преобразят

Липецкий Зеленхоз взялся за замену газона и посадку зелёных насаждений на одной из главных площадей Липецка – Петра Великого.







Как сообщили в мэрии города, рабочие уложат рулонный газон на площади четыре тысячи квадратных метра. После приступят к высадке 31 дерева декоративных и хвойных парод, 12 кустов можжевельника и 480 других кустарников. В их числе: спирея «Голден Принцесс» и «Литл Принцесс». Работы планируется завершить к концу октября 2023 года.

Секретные фонды областной библиотеки (16+)

Липецкая областная универсальная научная библиотека в 14:00 приглашает на экскурсию по фонду редких изданий «История книги: от свитка к ридеру».



Желающие смогут увидеть редчайшие книги, которым уже не одна сотня лет. Даже сотрудники ЛОУНБ имеют право прикасаться к ним только в специальных перчатках. Экскурсовод расскажет об эволюции книгопечатания, покажет издания разных врёмён, расскажет о появлении литературы на современных электронных носителях.

Купальный сезон всё-таки начался. Берегите детей!

Лишь к концу лета в Липецке установилась стабильная жаркая погода, которая нашёптывает горожанам сходить на речку. Погода позволяет липчанам насладиться отдыхом на пляже вместе с детьми. Вместе с тем, именно ребятня является самой уязвимой частью людей на воде, в связи с чем сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Липецкой области дали несколько советов горожанам, как не потерять самых ценных людей.







- Для плавания используйте лишь круги и жилеты, предназначенные для применения в открытых водоемах, у них должны быть толще стенки и, желательно, несколько автономных камер. Чтобы ребенок не утонул, если проколет одну из них.

- Всегда будьте возле ребенка в воде. Не отводите от него взгляда. Он может за секунду уйти под воду и захлебнуться. Старайтесь не брать ребенка кататься на лодках, водных велосипедах и других плавательных средствах, это может быть опасно. Но даже если и берете малыша, всегда надевайте на него еще на берегу спасательный жилет.

- Плавайте в специально отведенных местах с чистым проверенным дном и только там, где есть спасатель и медицинский пункт. Если вы плаваете с детьми в незнакомых местах, то выбирайте чистое мелкое место с течением меньше 0,5 метра/секунду. Предварительно проверьте самостоятельно дно, оно должно быть не топким и без острых предметов. Всегда будьте возле малышей.

- Не разрешайте ребенку заплывать далеко от берега и нырять на мелких местах или там, где незнакомое дно.

В августе на Новолипецком пляже и пляже ЛТЗ спасатели областного УГПСС вовремя пришли на помощь 16-летнему парню и 13-летней девочке. Юноша стал тонуть, пытаясь достать залетевший за буйки мяч, девочка – не достав до дна и наглотавшись воды. Всего за лето на официальных пляжах спасены уже 13 детей. Никто из несовершеннолетних не утонул. И слава Богу!

Больше 85 тысяч рублей в Липецке не заработать?

Сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии Липецкой области в августе. Так, в Липецке больше всего готовы заплатить главному инженеру, но при этом компания, разместившая вакансию, предлагает вовсе не запредельные деньги – до 85 тысяч рублей в месяц.







На втором месте – вакансия машиниста автогудронатора с зарплатой до 80 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь водительские права «С1», «С1Е», «СE», стаж вождения более 2-х лет, удостоверение тракториста-машиниста, а также опыт работы в организациях, специализирующихся на строительстве автомобильных дорог регионального и федерального значения, мостов и инженерных коммуникаций.

На третьем месте – водитель-экспедитор с зарплатой до 75 тыс. рублей. От будущего сотрудника требуют права категории «С» и «Е», опыт работы от одного года и карту тахографа. Компания предлагает питание и спецодежду.

В рейтинг также вошли вакансии прораба общестроительных работ с зарплатой до 80 тысяч рублей и менеджер по развитию бизнеса с зарплатой от 60 тысяч рублей.

Для сравнения, в Хабаровском крае ищут менеджера на судно с зарплатой 200 тысяч рублей, а в Томске – зубного врача, которому готовы платить ту же сумму.



Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер, мы познакомим вас с самыми интересными новинками в липецких кинотеатрах.

«Как звёзды». Россия, 2023. Комедия. Режиссё1р Мария Лойтер (18+)

Соня — начинающая актриса, а Маша озвучивает мультфильмы. Случайная встреча двух абсолютно разных девушек становится началом большой дружбы, и вот они уже вместе флиртуют на вечеринках, крутят романы с известными актёрами и даже снимаются в кино. Но на все ли они готовы пойти ради своей мечты и выдержит ли их дружба проверку на прочность?

В ролях: Наталья Земцова, Мария Иванова, Юлия Снигирь, Гела Месхи.

«Тайна волшебных часов». Нидерланды, 2020. Семейное фэнтези. Режиссёры Деннис Ботс (6+)

Энджел — застенчивая, неуклюжая и совсем обычная девчонка. Она находит красивые волшебные часы, которые могут исполнить все ее желания, она внезапно становится невероятно популярной, но сделает ли новая жизнь, её действительно счастливой?

В ролях: Лиз Вергер, Мила ван Грёнгинен, Лука Орландо.

«Тайна проклятой обители». США, 2022. Ужасы. Режиссёр Грэк Притикин (18+)

Молодожены Паркер и Мадлен переезжают в дом мечты в викторианском стиле недалеко от центра Лос-Анджелеса. После переезда они обнаруживают спрятанную в стене коробку со старинными письмами, написанными первоначальному владельцу. Пока новые жильцы дома изучают переписку, с ними начинают происходить таинственные вещи, и их жизнь оказывается под угрозой.

В ролях: Джон Магаро, Чэстен Хэрмон, Айля Марзольф.

Дорогие липчане! Как же быстро летит лето! Любимое время года уже подходит к концу, а стабильная летняя погода установилась только сейчас. Советуем вам брать от жизни всё и в оставшиеся дни наверстать, если вы что-то упустили на дачах, пляжах и т.д. Уже сейчас можно планировать свои выходные. А за новости можете не беспокоиться. Их вы всегда найдёте в достаточном количестве на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Чаще заходите на сайт и будьте в курсе всех событий. Мы ждём вас снова и снова.