сегодня, 17:01
Жара не отступает: в Липецкой области до +29
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 августа - 21 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 18 и 19 августа – 23-25 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +26 до +28 градусов.
День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.