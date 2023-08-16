Погода в Липецке

сегодня, 17:01

Жара не отступает: в Липецкой области до +29

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#жара
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Жара не отступает: в Липецкой области до +29

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 августа - 21 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 18 и 19 августа – 23-25 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +24 до +29 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +26 до +28 градусов.

День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла. 

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#жара
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