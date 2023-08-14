Небольшие дожди не повлияют на жару

В ближайшие сутки отдаленное влияние на погоду в Липецкой области окажут атмосферные фронты Атлантического циклона – местами возможен небольшой дождь. В последующие двое суток регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура воздуха составит от +25 до +30 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.



День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 6 градусов тепла.



