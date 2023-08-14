сегодня, 17:12
Небольшие дожди не повлияют на жару
В ближайшие сутки отдаленное влияние на погоду в Липецкой области окажут атмосферные фронты Атлантического циклона – местами возможен небольшой дождь. В последующие двое суток регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 6 градусов тепла.