Похитителя дынь задержали в Ельце

25-летний мужчина не смог пройти мимо фургона с бахчевыми.





В Ельце полицейские раскрыли кражу дынь из фургона предпринимателя. Задержан 25-летний житель Елецкого района, он во всем признался.

Кражу 36-летний предприниматель заметил утром 29 июля. Накануне он купил на оптовой базе в Воронеж партию бахчевых и оставил фургон с товаром на улице Черокманова. Ночью кто-то вскрыл фургон и украл дыни на 7,5 тысячи рублей.

Найти вора полицейским помогли записи камер наблюдения. Оказалось, что 25-летний житель Елецкого района, проходя мимо фургона, увидел дыни и решил украсть несколько штук. Дыни с помощью друзей, которым сказал, что дешево купил бахчевые, он отнес домой. Вместе они эти дыни съели.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».