Происшествия

26 минут назад

Стали известны подробности ДТП у Косыревского кладбища

1 760
#ДТП #грузовик
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Стали известны подробности ДТП у Косыревского кладбища

64-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области нам сообщили подробности аварии, в результате которой прицеп грузовика «КамАЗ» перекрыл часть трассы Орел-Тамбов.

— 64-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик  наехал на дорожный отбойник. В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали в полиции.

По данным полиции, авария произошла в районе нерегулируемого пешеходного перехода рядом с 285 километром трассы «Орел-Тамбов».

Напомним, что «КамАЗ» перевозил навоз. Его развернувшийся прицеп перекрыл несколько полос тамбовской трассы.

Фото пресс-службы УВМД России по Липецкой области.
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#ДТП #грузовик
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Комментарии (1)

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Где меры?

19 минут назад
Такие тяжеленые грозы перевозят, и летят как ошпаренные. Пора запретить большегрузы! Дороги целее будут
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