Происшествия
26 минут назад
Стали известны подробности ДТП у Косыревского кладбища
64-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области нам сообщили подробности аварии, в результате которой прицеп грузовика «КамАЗ» перекрыл часть трассы Орел-Тамбов.
— 64-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик наехал на дорожный отбойник. В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали в полиции.
По данным полиции, авария произошла в районе нерегулируемого пешеходного перехода рядом с 285 километром трассы «Орел-Тамбов».
Напомним, что «КамАЗ» перевозил навоз. Его развернувшийся прицеп перекрыл несколько полос тамбовской трассы.
Фото пресс-службы УВМД России по Липецкой области.
— 64-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик наехал на дорожный отбойник. В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали в полиции.
По данным полиции, авария произошла в районе нерегулируемого пешеходного перехода рядом с 285 километром трассы «Орел-Тамбов».
Напомним, что «КамАЗ» перевозил навоз. Его развернувшийся прицеп перекрыл несколько полос тамбовской трассы.
Фото пресс-службы УВМД России по Липецкой области.
Где меры?