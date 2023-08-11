Происшествия

сегодня, 12:15

«КамАЗ» с навозом перегородил дорогу под Липецком

9 1693
#ДТП #грузовик
5

На елецкой трассе наблюдается небольшой затор.

Утром у села Косыревка Липецкого района попал в аварию груженый навозом «КамАЗ».

По словам очевидцев, грузовик снес часть дорожного ограждения, а его прицеп перегородил несколько полос. Но трафик полностью не остановился, хотя затор до сих пор наблюдается.

Видео: Viktoria Soboleva.
9 1693
#ДТП #грузовик
5

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бардак

24 минуты назад
На лицо перегруз с таким кузовом ездить по дорогам! Пора уменьшать максимальный вес перевозок, погоня за экономией разбивает дороги в хлам!
ответить

Гость

сегодня, 12:48
Небольшой затор?! Уже час из пробуи выбраться не можем!!!
ответить

Коммунист

сегодня, 12:42
Может это инсталляция такая. Что хотел сказать автор сего?
ответить

Хенк

сегодня, 12:37
На пешеходном переходе наверное кто-то решил пробежать... А такую махину не остановить
ответить

Гость

сегодня, 12:29
Носятся как угорелые и вот итог
ответить

копать -перекопать

сегодня, 12:29
опять Вагнер идет ?
ответить

Аспирант

сегодня, 12:27
Замечательный колхоз! К нам привёз Камаз навоз
ответить

Почему

сегодня, 12:26
Этот хлам мимо ГИБДД ездит,или за 500 руб.можно.
ответить

Думаю

сегодня, 12:22
Техосмотр куплен,а водило дятел,перегрузил старушку.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Стали известны подробности ДТП у Косыревского кладбища
#ДТП #грузовик
1
Стали известны подробности ДТП у Косыревского кладбища

23 минуты назад

Происшествия
Уличный приставала напал на отказавшую ему липчанку и растоптал ее телефон
#грабеж
2
Уличный приставала напал на отказавшую ему липчанку и растоптал ее телефон

59 минут назад

Происшествия
На улице Набережной горел жилой дом
#МЧС #пожар
На улице Набережной горел жилой дом

сегодня, 10:34

Происшествия
15-летний велосипедист попал под «Хендай» на улице Речной
#авария #ДТП
3
15-летний велосипедист попал под «Хендай» на улице Речной

сегодня, 09:43

Происшествия
В Липецке будут судить водителя, который переехал лежащего на дороге мужчину
#авария #ДТП
18
В Липецке будут судить водителя, который переехал лежащего на дороге мужчину

сегодня, 08:58

Происшествия
«Чуть ли ни каждый день отстреливали животных»: егеря два месяца выслеживали браконьеров, сегодня их...
#браконьерство
54
«Чуть ли ни каждый день отстреливали животных»: егеря два месяца выслеживали браконьеров, сегодня их...

вчера, 18:37

Происшествия