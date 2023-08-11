Происшествия
сегодня, 12:15
«КамАЗ» с навозом перегородил дорогу под Липецком
На елецкой трассе наблюдается небольшой затор.
Утром у села Косыревка Липецкого района попал в аварию груженый навозом «КамАЗ».
По словам очевидцев, грузовик снес часть дорожного ограждения, а его прицеп перегородил несколько полос. Но трафик полностью не остановился, хотя затор до сих пор наблюдается.
Видео: Viktoria Soboleva.
По словам очевидцев, грузовик снес часть дорожного ограждения, а его прицеп перегородил несколько полос. Но трафик полностью не остановился, хотя затор до сих пор наблюдается.
Видео: Viktoria Soboleva.
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