В Грязях рядом с детской поликлиникой заметили змею

Сотрудники липецкого зоопарка опознали в ней ужа.

Паблик «Подслушано Грязи» выложили фото змеи, с комментарием «выполз в город, детская поликлиника».



В Липецком зоопарке GOROD48 сообщили, что на фотографии — обычный уж. Никакой опасности для окружающих он не представляет.



— В Липецкой области много ужей. Они обитают, как на земле, так и в водоемах. Сейчас тепло, поэтому они на виду. Если мешает, можно прогнать его палкой, — рассказала заведующая просветительским отделом зоопарка Ольга Кривошеева.