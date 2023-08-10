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53 минуты назад

В Грязях рядом с детской поликлиникой заметили змею

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#уж
3
В Грязях рядом с детской поликлиникой заметили змею

Сотрудники липецкого зоопарка опознали в ней ужа.

Паблик «Подслушано Грязи» выложили фото змеи, с комментарием «выполз в город, детская поликлиника».

В Липецком зоопарке GOROD48 сообщили, что на фотографии — обычный уж. Никакой опасности для окружающих он не представляет.

— В Липецкой области много ужей. Они обитают, как на земле, так и в водоемах. Сейчас тепло, поэтому они на виду. Если мешает, можно прогнать его палкой, — рассказала заведующая просветительским отделом зоопарка Ольга Кривошеева.
5 440
#уж
3

Комментарии (5)

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Семён

13 минут назад
Эх люди.... Пошто ужика обижаете..
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коля

31 минуту назад
Это не уж это гадюка суматранская .пишите дальше людей предупреждайте .
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а где змея?

33 минуты назад
на фото это уж
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zzloyzz

38 минут назад
Природа ожила из-за коронавируса.
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КотЭ

42 минуты назад
на фото уж, если что
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