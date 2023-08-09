Общество

47 минут назад

В Липецке банкротят садоводческое товарищество

8 985
#банкротство #СНТ
2
В Липецке банкротят садоводческое товарищество

По иску энергетической компании арбитражный суд ввел в товариществе «Дачный-1» процедуру банкротства — наблюдение сроком на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда Липецкой области в СНТ «Дачный-1» введена процедура банкротства — наблюдение сроком на шесть месяцев. Временным управляющим утвержден Сергей Гаркавенко, являющийся членом союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

С иском о признании СНТ «Дачный-1» в арбитраж обратилась «Липецкая энергосбытовая компания»: товарищество задолжало за электроэнергию полтора миллиона рублей.

Стоит отметить, что это как минимум второе дело о банкротстве садоводческого товарищества. В 2021 году инспекция Федеральной налоговой службы России по Правобережному району Липецка обратилась в Арбитражный суд по поводу задолженности СНТ «Заря». Однако тогда дело прекратили, так как ни одна из его сторон не нашла деньги на финансирование процедуры банкротства.

— Банкротство коснется только имущества, которое находится на балансе СНТ. После завершения процедуры банкротства, садоводам придется создать новое товарищество или присоединиться к действующему, а также оформить новые договоры с поставщиками услуг. В новом СНТ старый председатель уже не сможет занять руководящую должность. Если имущество садовода не оформлено в его собственность, а такое встречается, то это имущество может войти в конкурсную массу, — рассказали GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда.
8 985
#банкротство #СНТ
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Комментарии (8)

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тема для размышления

3 минуты назад
Фауст, в селе( деревне) собственники домов не платят ежегодные взносы в СНТ - по 5 тыс. рублей. В селе(деревне) дороги, электросети, водопроводы строят за счет Администрации, а не- селян, как в садоводстве- заплати сначала за столбы или дорогу, а потом её построят.
ответить

тема для размышления

5 минут назад
Фауст, в селе( деревне) собственники домов не платят ежегодные взносы в СНТ - по 5 тыс. рублей. В селе(деревне) дороги, электросети, водопроводы строят за счет Администрации, а не- селян, как в садоводстве- заплати сначала за столбы или дорогу, а потом её построят.
ответить

Animal planet.

10 минут назад
Фауст, конечно же деревня.
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Фауст

17 минут назад
Марина, Я имел ввиду как объект самообразования.. Может садоводческое товарищество преобразовать в село?
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Ольга

19 минут назад
Там из имущества остались :трансформатор из прошлого века,домик сторожа и гнилые трубы . Да и электричество у многих от городских электросетей.
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Думаю

25 минут назад
Его посадят.
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Марина

27 минут назад
Фауст, конечно деревня там простор горизонт река или пруд лес недалеко
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Фауст

39 минут назад
Что лучше деревня или садоводческое товарищество?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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