В Липецке банкротят садоводческое товарищество

По иску энергетической компании арбитражный суд ввел в товариществе «Дачный-1» процедуру банкротства — наблюдение сроком на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда Липецкой области в СНТ «Дачный-1» введена процедура банкротства — наблюдение сроком на шесть месяцев. Временным управляющим утвержден Сергей Гаркавенко, являющийся членом союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



С иском о признании СНТ «Дачный-1» в арбитраж обратилась «Липецкая энергосбытовая компания»: товарищество задолжало за электроэнергию полтора миллиона рублей.



Стоит отметить, что это как минимум второе дело о банкротстве садоводческого товарищества. В 2021 году инспекция Федеральной налоговой службы России по Правобережному району Липецка обратилась в Арбитражный суд по поводу задолженности СНТ «Заря». Однако тогда дело прекратили, так как ни одна из его сторон не нашла деньги на финансирование процедуры банкротства.



— Банкротство коснется только имущества, которое находится на балансе СНТ. После завершения процедуры банкротства, садоводам придется создать новое товарищество или присоединиться к действующему, а также оформить новые договоры с поставщиками услуг. В новом СНТ старый председатель уже не сможет занять руководящую должность. Если имущество садовода не оформлено в его собственность, а такое встречается, то это имущество может войти в конкурсную массу, — рассказали GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда.