Происшествия

сегодня, 13:42

18-летний парень попался на краже 14 шоколадок

4 429
#кража
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18-летний парень попался на краже 14 шоколадок

4,2 килограмма шоколада обвиняемый продал за 1000 рублей.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 18-летнего парня, обвиняемого в краже 14 шоколадок. Спустя всего 10 дней после достижения совершеннолетия он попался на хищении из «Пятёрочки». Добычей молодого человека стали четырнадцать 300-граммовых плиток молочного шоколада со вкусом ванили и печеньем.

По версии следствия, поздно вечером 5 мая этого года — было уже около 23:00 парень зашёл в «Пятерочку» на площади Мира, взял с витрины у кассы 14 плиток шоколада на общую сумму 2 582 рублей без учета НДС и вышел из магазина, не оплатив товар.

На кассе в тот момент никого не было, а за другими кассами обслуживали покупателей, поэтому на парня никто не обратил внимания. Выйдя из магазина, он направился в сторону остановки «Площадь Мира», где продал всю коробку шоколадок разным прохожим, выручив за них около 1000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, действия парня были квалифицированы следствием по части 1 статьи 158 УК РФ — кража.

16 мая молодой человек написал явку с повинной, в которой признался, что у него не было денег и на кражу коробки с шоколадками он пошёл для их последующей перепродажи. Теперь его ждёт суд — обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
4 429
#кража
1

Комментарии (4)

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Липецкие басни

23 минуты назад
Выпить то хоть успел? Украл, выпил в тюрьму! У нас вроде так положено, романтика однако.
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Блондинка

25 минут назад
Фейс не треснет,любитель сладенького?
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Соседка

37 минут назад
Бизнесмен хренов!Начало уголовной биографии положено!
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Гражданин Л

сегодня, 13:52
Предлагаю накормить его этими 4,2 кг шоколада сразу, что бы ему всю оставшуюся жизнь тошнило от сладостей.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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