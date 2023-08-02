18-летний парень попался на краже 14 шоколадок

4,2 килограмма шоколада обвиняемый продал за 1000 рублей.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 18-летнего парня, обвиняемого в краже 14 шоколадок. Спустя всего 10 дней после достижения совершеннолетия он попался на хищении из «Пятёрочки». Добычей молодого человека стали четырнадцать 300-граммовых плиток молочного шоколада со вкусом ванили и печеньем.



По версии следствия, поздно вечером 5 мая этого года — было уже около 23:00 парень зашёл в «Пятерочку» на площади Мира, взял с витрины у кассы 14 плиток шоколада на общую сумму 2 582 рублей без учета НДС и вышел из магазина, не оплатив товар.



На кассе в тот момент никого не было, а за другими кассами обслуживали покупателей, поэтому на парня никто не обратил внимания. Выйдя из магазина, он направился в сторону остановки «Площадь Мира», где продал всю коробку шоколадок разным прохожим, выручив за них около 1000 рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, действия парня были квалифицированы следствием по части 1 статьи 158 УК РФ — кража.



16 мая молодой человек написал явку с повинной, в которой признался, что у него не было денег и на кражу коробки с шоколадками он пошёл для их последующей перепродажи. Теперь его ждёт суд — обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

