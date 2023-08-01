Происшествия
сегодня, 08:24
Ограбивший 100-летнего ветерана войны продавец меда арестован, полицейские подозревают его в серии преступлений
По данным следствия, судимый за мошенничество 36-летний липчанин обворовывал своих клиентов.
Советским судом Липецка арестовал на время следствия 36-летнего жителя города, обвиняемого в грабеже. 28 июля он напал на 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, отнял у него часы и 1500 рублей.
Напомним, что 36-летний неоднократно судимый за мошенничество житель Липецка предложил ветерану купить мед, а когда тот отказался, оттолкнул старика, ворвался в его квартиру и забрал ценности. По горячим следам грабителя задержали оперативники отдела полиции №8.
Похищенные часы полицейские изъяли, а деньги задержанный успел потратить.
«Оперативными сотрудниками установлена причастность подозреваемого к серии краж. Мужчина под видом продажи меда заходил в квартиры липчан и продавал по завышенной цене продукт, признанный экспертами контрафактным. Оказавшись в квартире, он отвлекал хозяев. Пользуясь их доверчивостью и невнимательностью, похищал деньги», — сообщает областное управление МВД.
Напомним, что 36-летний неоднократно судимый за мошенничество житель Липецка предложил ветерану купить мед, а когда тот отказался, оттолкнул старика, ворвался в его квартиру и забрал ценности. По горячим следам грабителя задержали оперативники отдела полиции №8.
Похищенные часы полицейские изъяли, а деньги задержанный успел потратить.
«Оперативными сотрудниками установлена причастность подозреваемого к серии краж. Мужчина под видом продажи меда заходил в квартиры липчан и продавал по завышенной цене продукт, признанный экспертами контрафактным. Оказавшись в квартире, он отвлекал хозяев. Пользуясь их доверчивостью и невнимательностью, похищал деньги», — сообщает областное управление МВД.
Animal planet.
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