Происшествия

сегодня, 08:24

Ограбивший 100-летнего ветерана войны продавец меда арестован, полицейские подозревают его в серии преступлений

7 829
#грабеж
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Ограбивший 100-летнего ветерана войны продавец меда арестован, полицейские подозревают его в серии преступлений

По данным следствия, судимый за мошенничество 36-летний липчанин обворовывал своих клиентов.

Советским судом Липецка арестовал на время следствия 36-летнего жителя города, обвиняемого в грабеже. 28 июля он напал на 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, отнял у него часы и 1500 рублей.

Напомним, что 36-летний неоднократно судимый за мошенничество житель Липецка предложил ветерану купить мед, а когда тот отказался, оттолкнул старика, ворвался в его квартиру и забрал ценности. По горячим следам грабителя задержали оперативники отдела полиции №8.

Похищенные часы полицейские изъяли, а деньги задержанный успел потратить.

«Оперативными сотрудниками установлена причастность подозреваемого к серии краж. Мужчина под видом продажи меда заходил в квартиры липчан и продавал по завышенной цене продукт, признанный экспертами контрафактным. Оказавшись в квартире, он отвлекал хозяев. Пользуясь их доверчивостью и невнимательностью, похищал деньги», — сообщает областное управление МВД.
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#грабеж
1

Комментарии (7)

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Animal planet.

13 минут назад
Год назад пожилая соседка тоже купила аж 2 банки меда, мужик позвонил в квартиру,был очень настойчив,и не уходил,пока у него она у него не купила так называемый мед.
ответить

Гость

26 минут назад
Зачем вообще дверь открывать? Уж пряников точно не принесут
ответить

Мышь

33 минуты назад
Еж, это оно просто в мёде......
ответить

Валера

56 минут назад
Они не то что опасные,они мелочные,жадные и за каждую коппейку трясутся.Даже жену могут выгнать из дома,если она деньги тратит не на мужа.
ответить

Ну

сегодня, 08:59
Скок дадут?
ответить

Еж

сегодня, 08:53
Зачем лицо замазали?
ответить

Валера

сегодня, 08:44
Не знал, что продавцы мёда такие опасные...
ответить
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