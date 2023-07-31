Происшествия

58 минут назад

За выходные автоинспекторами задержаны 42 пьяных водителя

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#ПДД #пьяная езда
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За выходные автоинспекторами задержаны 42 пьяных водителя

Двое повторно сели нетрезвыми за руль и попали под уголовную статью.

В минувшие выходные в Липецкой области прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, были задержаны 42 пьяных водителя, в том числе два автомобилиста повторно сели нетрезвыми за руль — за это уже предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. При этом возврат прав водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), происходит только после проверки знания правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.
1 289
#ПДД #пьяная езда
1

Комментарии (1)

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аналитик

7 минут назад
это говорит о том . что надо лишать пожизненно
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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