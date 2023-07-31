Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта и липчане больше не хотят работать 5 дней в неделю

Рассказываем всё самое главное про последний день июля.

Тепло и сухо

Июль так и не стал жарким месяцем в Липецке. Даже в последний день температура будет весьма умеренной - 25-27 градусов. День обещает быть сухим, осадки не предвидятся.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду потребителям на улицах Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Катукова, 50, 52, 54, 56; Московской, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; а также на проспекте Победы, 22, 22а.







С 9:00 и до окончания работ будет снижено давление воды в районах улицы Октябрьской, НЛМК, Манежа, поселка. Силикатного,

Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электросети. В связи с этим с 9:00 до 17:00 останутся без света жители улиц Бескрайней, 49, 51, 53 - 59, 61, 63; Днепровской, 1 – 22; Донецкой, 2, 4 – 30; Яна Фабрициуса, 4, 6, 8 - 20, 22, 24, 26, 28, 30.





Пробки

Ещё в 6 утра пробки, обозначенные на электронных картах красным цветом, появились в самом центре Липецке – в двух местах на улице Гагарина. Трудно проехать и по улице 9 мая. Как говорится, то ли ещё будет: понедельник – день тяжёлый, в том числе и для дорожного движения. Выход только один – перед тем, как тронуться в путь изучите «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Минуты, потраченные на то, чтобы открыть карту, помогут сэкономить уйму времени в пути.



