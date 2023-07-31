Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта и липчане больше не хотят работать 5 дней в неделю

4 548
#Сегодня в Липецке
2
Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта и липчане больше не хотят работать 5 дней в неделю

Рассказываем всё самое главное про последний день июля.

Тепло и сухо

Июль так и не стал жарким месяцем в Липецке. Даже в последний день температура будет весьма умеренной - 25-27 градусов. День обещает быть сухим, осадки не предвидятся.

DSC_616512.jpg

Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду потребителям на улицах Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Катукова, 50, 52, 54, 56; Московской, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; а также на проспекте Победы, 22, 22а.

WhatsApp Image 2023-05-02 at 15.11.18 (4).jpeg

С 9:00 и до окончания работ будет снижено давление воды в районах улицы Октябрьской, НЛМК, Манежа, поселка. Силикатного,

Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электросети. В связи с этим с 9:00 до 17:00 останутся без света жители улиц Бескрайней, 49, 51, 53 - 59, 61, 63; Днепровской, 1 – 22; Донецкой, 2, 4 – 30; Яна Фабрициуса, 4, 6, 8 - 20, 22, 24, 26, 28, 30.

IMGP742012.jpg

Пробки

Ещё в 6 утра пробки, обозначенные на электронных картах красным цветом, появились в самом центре Липецке – в двух местах на улице Гагарина. Трудно проехать и по улице 9 мая. Как говорится, то ли ещё будет: понедельник – день тяжёлый, в том числе и для дорожного движения. Выход только один – перед тем, как тронуться в путь изучите «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Минуты, потраченные на то, чтобы открыть карту, помогут сэкономить уйму времени в пути.


Вместо трамвая автобус

Сегодня – первый рабочий день, когда липчане столкнутся с изменениями в работе городского транспорта. В мэрии уведомили, что в связи с ремонтом трамвайного полотна участке «Стан - 2000 – Кольцо 9 микрорайона» движение трамваев будет временно закрыто. 

DSC_0193.JPG

Взамен от остановочного пункта «Стан – 2000» до остановки «Площадь. Металлургов» будет организовано отправление автобусов № 5к по схеме движения трамвайного маршрута № 5к.

Селфи, как искусство (12+)

Культурных событий в первый рабочий день недели будет немного. Как всегда оригинальное мероприятие приготовили в пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

ff1k519sm8b0h1c3pjyd6pll56rsurqw.JPG

В 18:01 здесь поговорят о том, как делать селфи. При чём в первую очередь речь пойдёт о психологических аспектах: почему людям так нравится фотографировать самих себя. Об этом расскажет профессиональный психолог, а фотограф даст советы, как преуспеть в этом специфическом жанре.

Выставка в честь крещения Руси (6+)

Вы помните точно день, когда по преданию бывший великий грешник, а впоследствии святой князь Владимир крестил Русь?

Это произошло 28 июля, в этом году мы празднуем 1035-летие крещения Руси. По этому поводу в библиотечно-информационном Центре «Социальный» на улице Липовской, 2а открылась любопытная книжная выставка, посвященная православию.

7db7f6093c3ceb776b324413ad9ba8bd.jpg

Вячеслав Назарук Крещение Руси"

Так, в издании «Православные святыни России» Н. Лясковской можно узнать о храмах, монастырях, часовнях, обителях милосердия, святых мощах, иконах, святых источниках. В книге Р. Алдониной «Московские святыни» пытливый читатель узнает, что монастыри в России с давних лет служили опорой государству. Они не только защищали Москву от бесчисленных недругов, но и способствовали распространению искусства, грамотности и книжного дела. Детская православная хрестоматия содержит рассказы об основных православных праздниках, иконах и чудесах, отрывки из евангельских и библейских притч, молитвы для детей.

Библиотека работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в воскресенье – 9:00 до 18:00.

А много ли корова даёт молока?

Производство молока за пять лет в Липецкой области выросло на 20%. Об этом с гордостью заявил выходец из молочного бизнеса вице-губернатор Игорь Кремнёв.

078117ec4dc06b2b4bb17aac0c0f2193.JPG

В среднем в год Липецкая область получает 300 тысяч тонн молока. По производству этого продукта регион входит в топ-25 ведущих субъектов России.

Наводим мосты

13 мостов будут отремонтированы в Липецкой области до конца этого года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и сопутствующим программам.

В их числе 50-метровый мост через реку Лебедянка на автодороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь. Липчан же больше интересует Октябрьский мост, как одна из ведущих транспортных артерий, связывающих новые микрорайоны Липецка с районами Тракторного завода и НЛМК.

ef4c70ffc1fda13c10dccf54c46cfdef.jpg

По словам начальника участка Эдгара Луговских, сейчас уже выполнено 60% от общего объема работ. В частности, уже восстановлены тротуары. Здесь заменили пешеходные плиты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни по направлению движения в сторону Тракторного. Сейчас рабочие приступили к самому сложному этапу ремонта – той части моста, которая нависает над рекой Воронеж.

Работы на 50-летнем мосту ведутся без его закрытия (что наверняка привело бы к транспортному коллапсу в городе). Их планируют закончить осенью.

Липчане за четырёхдневку 

53 % липчан поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России, выяснили в ходе опроса исследователи SuperJob. Против выступают 28%.

По данным сервиса, чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников 4-дневки: среди опрошенных до 34 лет их 54%, среди старшего поколения — только 34%. Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. в месяц - 40%. Женщинам мысль о трех выходных нравится больше, чем мужчинам - 51% против 40%.

b16cdb36c8728c794175efd96e9cccb4.jpg

Среди горожан, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 61% уверены, что смогли бы выполнить за 4 рабочих дня столько же работы, сколько и за 5. Не справился бы с такой задачей каждый пятый - 23%.

Интересно, что сказали бы сторонники перехода на четырёхдневку, если бы им сказали, что и зарплату сократят пропорционально не отработанным дням? Идея появилась в России несколько лет назад, но уже тогда её подозревали в том, что она является лишь законным способомсократить зарплату части россиян. Лишний выходной – он, как бесплатный сыр, бывает только…

Дорогие липчане! Вот и пролетел второй летний месяц. Почему-то лето всегда заканчивается быстрее других времён года. Но впереди ещё август, первые урожаи, закатки огурцов и помидоров, варенье… Словом, жизнь по-прежнему прекрасна, а для всего остального есть GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь новостями и не пропускайте ничего интересного и полезного. Мы ждём вас 24/7 снова и снова. До встречи!

4 548
#Сегодня в Липецке
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно

6 минут назад
А сколько коров в Липецкой области? Количество? В Лебедянском районе? Конкретные цифры!? Чтобы понимать, сколько же корова даёт молока!? И где эти коровники находятся?
ответить

Я извиняюсь

7 минут назад
а если люди не фотографируют сами себя, то теперь это считается каким-то отклонением? Да уж, супермегапрект "библиотека", "культурное пространство". Где культура, где "проект")))
ответить

Электорат

16 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить

гость

40 минут назад
Доллар скукожился.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
19
Итоги недели: цены

вчера, 20:52

Общество
В Липецкой области отмечают День ВМФ
#День ВМФ
40
В Липецкой области отмечают День ВМФ

вчера, 16:14

Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
2
На шести улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 14:24

Общество
Во время субботнего ливня улицу Калинина снова затопило, вода стоит в домах и сейчас
#подтопление #дожди
49
Во время субботнего ливня улицу Калинина снова затопило, вода стоит в домах и сейчас

вчера, 10:54

Общество
«Циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк» - коммунальщики поставили себе за работу «четвёрку»
#Непогода #ненастье #благоутройство
29
«Циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк» - коммунальщики поставили себе за работу «четвёрку»

29.07.2023 16:13

Общество
Мэрия где могла чистила, где могла – откачивала. Как Липецк справлялся с непогодой
#Непогода #ненастье #благоутройство
23
Мэрия где могла чистила, где могла – откачивала. Как Липецк справлялся с непогодой

29.07.2023 15:26

Общество