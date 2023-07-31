Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта и липчане больше не хотят работать 5 дней в неделю

Рассказываем всё самое главное про последний день июля.
Тепло и сухо
Июль так и не стал жарким месяцем в Липецке. Даже в последний день температура будет весьма умеренной - 25-27 градусов. День обещает быть сухим, осадки не предвидятся.
Отключения воды
В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду потребителям на улицах Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Катукова, 50, 52, 54, 56; Московской, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; а также на проспекте Победы, 22, 22а.
С 9:00 и до окончания работ будет снижено давление воды в районах улицы Октябрьской, НЛМК, Манежа, поселка. Силикатного,
Отключения света
Ремонтировать сегодня будут и электросети. В связи с этим с 9:00 до 17:00 останутся без света жители улиц Бескрайней, 49, 51, 53 - 59, 61, 63; Днепровской, 1 – 22; Донецкой, 2, 4 – 30; Яна Фабрициуса, 4, 6, 8 - 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Пробки
Ещё в 6 утра пробки, обозначенные на электронных картах красным цветом, появились в самом центре Липецке – в двух местах на улице Гагарина. Трудно проехать и по улице 9 мая. Как говорится, то ли ещё будет: понедельник – день тяжёлый, в том числе и для дорожного движения. Выход только один – перед тем, как тронуться в путь изучите «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Минуты, потраченные на то, чтобы открыть карту, помогут сэкономить уйму времени в пути.
Вместо трамвая автобус
Сегодня – первый рабочий день, когда липчане столкнутся с изменениями в работе городского транспорта. В мэрии уведомили, что в связи с ремонтом трамвайного полотна участке «Стан - 2000 – Кольцо 9 микрорайона» движение трамваев будет временно закрыто.
Взамен от остановочного пункта «Стан – 2000» до остановки «Площадь. Металлургов» будет организовано отправление автобусов № 5к по схеме движения трамвайного маршрута № 5к.
Селфи, как искусство (12+)
Культурных событий в первый рабочий день недели будет немного. Как всегда оригинальное мероприятие приготовили в пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
В 18:01 здесь поговорят о том, как делать селфи. При чём в первую очередь речь пойдёт о психологических аспектах: почему людям так нравится фотографировать самих себя. Об этом расскажет профессиональный психолог, а фотограф даст советы, как преуспеть в этом специфическом жанре.
Выставка в честь крещения Руси (6+)
Вы помните точно день, когда по преданию бывший великий грешник, а впоследствии святой князь Владимир крестил Русь?
Это произошло 28 июля, в этом году мы празднуем 1035-летие крещения Руси. По этому поводу в библиотечно-информационном Центре «Социальный» на улице Липовской, 2а открылась любопытная книжная выставка, посвященная православию.
Вячеслав Назарук Крещение Руси"
Так, в издании «Православные святыни России» Н. Лясковской можно узнать о храмах, монастырях, часовнях, обителях милосердия, святых мощах, иконах, святых источниках. В книге Р. Алдониной «Московские святыни» пытливый читатель узнает, что монастыри в России с давних лет служили опорой государству. Они не только защищали Москву от бесчисленных недругов, но и способствовали распространению искусства, грамотности и книжного дела. Детская православная хрестоматия содержит рассказы об основных православных праздниках, иконах и чудесах, отрывки из евангельских и библейских притч, молитвы для детей.
Библиотека работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в воскресенье – 9:00 до 18:00.
А много ли корова даёт молока?
Производство молока за пять лет в Липецкой области выросло на 20%. Об этом с гордостью заявил выходец из молочного бизнеса вице-губернатор Игорь Кремнёв.
В среднем в год Липецкая область получает 300 тысяч тонн молока. По производству этого продукта регион входит в топ-25 ведущих субъектов России.
Наводим мосты
13 мостов будут отремонтированы в Липецкой области до конца этого года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и сопутствующим программам.
В их числе 50-метровый мост через реку Лебедянка на автодороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь. Липчан же больше интересует Октябрьский мост, как одна из ведущих транспортных артерий, связывающих новые микрорайоны Липецка с районами Тракторного завода и НЛМК.
По словам начальника участка Эдгара Луговских, сейчас уже выполнено 60% от общего объема работ. В частности, уже восстановлены тротуары. Здесь заменили пешеходные плиты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни по направлению движения в сторону Тракторного. Сейчас рабочие приступили к самому сложному этапу ремонта – той части моста, которая нависает над рекой Воронеж.
Работы на 50-летнем мосту ведутся без его закрытия (что наверняка привело бы к транспортному коллапсу в городе). Их планируют закончить осенью.
Липчане за четырёхдневку
53 % липчан поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России, выяснили в ходе опроса исследователи SuperJob. Против выступают 28%.
По данным сервиса, чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников 4-дневки: среди опрошенных до 34 лет их 54%, среди старшего поколения — только 34%. Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. в месяц - 40%. Женщинам мысль о трех выходных нравится больше, чем мужчинам - 51% против 40%.
Среди горожан, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 61% уверены, что смогли бы выполнить за 4 рабочих дня столько же работы, сколько и за 5. Не справился бы с такой задачей каждый пятый - 23%.
Интересно, что сказали бы сторонники перехода на четырёхдневку, если бы им сказали, что и зарплату сократят пропорционально не отработанным дням? Идея появилась в России несколько лет назад, но уже тогда её подозревали в том, что она является лишь законным способомсократить зарплату части россиян. Лишний выходной – он, как бесплатный сыр, бывает только…
Дорогие липчане! Вот и пролетел второй летний месяц. Почему-то лето всегда заканчивается быстрее других времён года. Но впереди ещё август, первые урожаи, закатки огурцов и помидоров, варенье… Словом, жизнь по-прежнему прекрасна, а для всего остального есть GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь новостями и не пропускайте ничего интересного и полезного. Мы ждём вас 24/7 снова и снова. До встречи!
Интересно
Я извиняюсь
Электорат
гость