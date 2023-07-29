В России

22 минуты назад

АвтоВАЗ начнет производство первой партии Lada Largus в августе

11
"Автоваз" намерен возобновить производство автомобилей Lada Largus в августе. Об этом сообщил в рамках саммита Россия - Африка глава компании Максим Соколов, передает ТАСС.

"Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии", - сообщил Соколов.

Он добавил, что партия будет в количестве 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus. В то же время перспективы бесперебойного производства этой модели пока еще не прояснились из-за проблем с комплектующими.

В августе 2022 года выпуск этой модели был приостановлен.


11

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Япония запретила экспорт в РФ автомобилей с двигателем более 1,9 л
Япония запретила экспорт в РФ автомобилей с двигателем более 1,9 л

сегодня, 10:37

В России
Мэр Таганрога ввёл режим ЧС в районе взрыва ракеты
Мэр Таганрога ввёл режим ЧС в районе взрыва ракеты

сегодня, 10:27

В России
#экология
Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз

вчера, 18:56

В России
#вклады
Крупнейшие банки начали поднимать ставки по вкладам

вчера, 18:55

В России
Сенаторы одобрили закон о трудовом воспитании школьников
#воспитание #образование #школьники
Сенаторы одобрили закон о трудовом воспитании школьников

вчера, 17:15

В России
Совфед одобрил установление призывного возраста в РФ с 18 до 30 лет
#призывной возраст #армия
Совфед одобрил установление призывного возраста в РФ с 18 до 30 лет

вчера, 16:27

В России