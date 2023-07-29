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22 минуты назад
АвтоВАЗ начнет производство первой партии Lada Largus в августе
"Автоваз" намерен возобновить производство автомобилей Lada Largus в августе. Об этом сообщил в рамках саммита Россия - Африка глава компании Максим Соколов, передает ТАСС.
"Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии", - сообщил Соколов.
Он добавил, что партия будет в количестве 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus. В то же время перспективы бесперебойного производства этой модели пока еще не прояснились из-за проблем с комплектующими.
В августе 2022 года выпуск этой модели был приостановлен.
"Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии", - сообщил Соколов.
Он добавил, что партия будет в количестве 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus. В то же время перспективы бесперебойного производства этой модели пока еще не прояснились из-за проблем с комплектующими.
В августе 2022 года выпуск этой модели был приостановлен.