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58 минут назад

Призывной возраст срочной службы в РФ составит с 18 до 30 лет

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#призывной возраст #армия

Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, поправка поддержана комитетом.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, призывать в российскую армию будут с 18 до 30 лет. Нормы вступят в силу с весеннего призыва, - пишет "Ъ".

"Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет",— отметил депутат.

Поправка была поддержана комитетом. Она не коснется осеннего призыва: призывной возраст повысят до 30 лет с 1 января 2024 года.

"Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать",— пояснил Андрей Картаполов.

В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.

Изначально предполагалось, что планку призывного возраста будут поднимать постепенно. Нижнюю планку призывного возраста должны были изменять поэтапно, а верхнюю планку — сразу. Так, в 2024 году призыву должны были подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Изменить призывной возраст предложил министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина. На том же заседании министр предложил увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 млн человек. При этом около 700 тысяч из них — контрактники.
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#призывной возраст #армия

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