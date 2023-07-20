сегодня, 11:56
В Госдуме предлагают штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за неявку в военкомат
Изменения вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
Поправки предусматривают повышение ответственности за непредставление в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
Изменения, в частности, внесут в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 40 до 50 тысяч рублей (ранее — до 3 тысяч рублей).
За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей (ранее – до 3 тысяч рублей). Столько же придется заплатить при несообщении сведений о выезде из страны на срок более 6 месяцев или въезде в страну, либо за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок.
Кроме того, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан – до 25 тысяч рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тысяч рублей (было – до 20 тысяч рублей).
Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
Уточняется, что неоповещение военкомата о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией, будет грозить штрафом от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Также предполагается дополнить кодекс статьей 19.38 "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки грозит штрафами для должностных лиц — до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.
Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц — до 80 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
В статье "Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет" штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей. При этом исключаются уточнения в отношении каких лиц применяется данная мера.
В статью "Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет" изменяются два абзаца. После изменений предполагается следующее их изложение: "неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей".
Статья о непредставлении сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении будет грозить для должностных лиц штрафом до 50 тысяч рублей.
Такова система