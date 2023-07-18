Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 19 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 4, 5, 7 на площади Плеханова, №№ 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 29а, 32, 34, 35б, 36, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 7, 11, 17а по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 26 (д/с) по улице Шкатова, № 31 по улице Орловской, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 3, 5, 9а (д/с) по улице Кротевича, №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4, 5 по улице Амурской, №№ 5, 6, 7, 8, 8а, 10 по улице Нахимова, № 6 по улице Зегеля, №№ 2, 3, 4, 7, 9 по улице Желябова, №№ 8, 10, 30, 32а, 34, 34а по улице Плеханова, № 1 по улице Саперной, частный сектор улиц Пионерской, 4-й Пятилетки, Короленко, Орловской, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, переулков Вилкова, Весеннего, Антипова, Янкина, Ушакова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Шкатова, 23.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.