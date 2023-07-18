Мужчина задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей — его направили на обязательные работы

50 часов обязательных работ побудили должника по алиментам трудоустроиться.

В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, с момента возбуждения исполнительного производства мужчина ни разу не платил алименты, не устроился на работу.



Судебным приставом был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности за неуплату алиментов, суд назначил мужчине 50 часов обязательных работ.



Неплательщику также напомнили, что в случае дальнейшей неуплаты он уже будет привлечён уже к уголовной ответственности. Мужчина одумался и устроился на работу, теперь алименты взыскивают с его зарплаты.