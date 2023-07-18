Общество

сегодня, 15:39

Мужчина задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей — его направили на обязательные работы

3 129
#дети #алименты
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Мужчина задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей — его направили на обязательные работы

50 часов обязательных работ побудили должника по алиментам трудоустроиться.

В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, с момента возбуждения исполнительного производства мужчина ни разу не платил алименты, не устроился на работу.

Судебным приставом был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности за неуплату алиментов, суд назначил мужчине 50 часов обязательных работ.

Неплательщику также напомнили, что в случае дальнейшей неуплаты он уже будет привлечён уже к уголовной ответственности. Мужчина одумался и устроился на работу, теперь алименты взыскивают с его зарплаты.
3 129
#дети #алименты
1

Комментарии (3)

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Мимо шол.

4 минуты назад
Это што борьба с тунеядцством. 209 статью отменили как рухнул ссср вроде.
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александр

45 минут назад
выбор есть .в основном дворником .
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Однако

сегодня, 15:53
Интересно а где устраивают обязательные работы.
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