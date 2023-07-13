Политика
15 минут назад
Новым членом областной избирательной комиссии стал Игорь Попов
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Он заменил ввязавшегося в избирательную гонку по выборам депутата Госдумы Олега Токарева.
Сегодня на сессии областного Совета депутатов новым членом регионального облизбиркома с правом решающего голоса выбрали члена партии «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» 56-летнего Игоря Попова.
Он заменил Олега Токарева — который сложил с себя полномочия члена избиркома для участия в сентябрьских довыборах депутата Госдумы кандидатом от партии «Коммунисты России».
Он заменил Олега Токарева — который сложил с себя полномочия члена избиркома для участия в сентябрьских довыборах депутата Госдумы кандидатом от партии «Коммунисты России».
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