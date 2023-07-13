Политика

15 минут назад

Новым членом областной избирательной комиссии стал Игорь Попов

68
#выборы
Новым членом областной избирательной комиссии стал Игорь Попов

Он заменил ввязавшегося в избирательную гонку по выборам депутата Госдумы Олега Токарева.

Сегодня на сессии областного Совета депутатов новым членом регионального облизбиркома с правом решающего голоса выбрали члена партии «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» 56-летнего Игоря Попова. 

Он заменил Олега Токарева — который сложил с себя полномочия члена избиркома для участия в сентябрьских довыборах депутата Госдумы кандидатом от партии «Коммунисты России».
68
#выборы

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