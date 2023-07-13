64-летний водитель сбил подростка и скрылся с места аварии

Автоинспекторы нашли его по горячим следам.





12 июля около шести вечера на пешеходном переходе через улицу Катукова 64-летний водитель «ВАЗ-2110» сбил 14-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. Автоинспекторы разыскали водителя по горячим следам.Вчера в дорожных авариях пострадали еще двое липчан.В полдень на улице Ладыгина автомобиль «ВАЗ-2107», которым управляла 71-летняя женщина столкнулся с 30-летним велосипедистом. Мужчина госпитализирован.Поздно вечером на улице Передельческой столкнулись грузовик «Рено» под управлением 29-летнего водителя и «ВАЗ-2115» с 20-летним парнем за рулем. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа».