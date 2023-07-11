Экономика

сегодня, 17:39

На платные услуги липчане потратили на 0,7% меньше, чем год назад

67
#платные услуги
На платные услуги липчане потратили на 0,7% меньше, чем год назад

38,8 миллиарда рублей потратили жители Липецкой области на платные услуги в январе-мае – этот объем в сопоставимых ценах оказался на 0,7% меньше, чем за пять месяцев 2022 года, сообщает Липецкстат. 

Основную долю составили траты на услуги ЖКХ – 34%, еще 14% составили бытовые услуги, на телекоммуникационные услуги пришлось 12%, транспортные – 12%, медицинские – 11%, услуги системы образования – 6%.

На бытовые услуги жители Липецкой области отдали 5,37 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-маем 2022 года на 0,5%. Здесь 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% - по ремонту и строительству жилья и других построек, по 12% приходится на ритуальные услуги, парикмахерские и косметические услуги.

67
#платные услуги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Блокировка карты по личному усмотрению: как обезопасить свои сбережения
#банковские карты
22
Блокировка карты по личному усмотрению: как обезопасить свои сбережения

08.07.2023 09:37

Экономика
Липчане расплачиваются картами в 12 раз чаще, чем наличными
#деньги
15
Липчане расплачиваются картами в 12 раз чаще, чем наличными

04.07.2023 10:40

Экономика
Липецкстат: самые высокие зарплаты в области – у металлургов, химиков, финансистов, энергетиков
#зарплата
41
Липецкстат: самые высокие зарплаты в области – у металлургов, химиков, финансистов, энергетиков

29.06.2023 19:18

Экономика
Липецк занял 67 место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях
#зарплата #доходы населения
34
Липецк занял 67 место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

26.06.2023 14:12

Экономика
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
25
Итоги недели: цены

25.06.2023 12:45

Экономика
Липецкстат: в мае капуста подорожала в 1,9 раза
#цены #инфляция
10
Липецкстат: в мае капуста подорожала в 1,9 раза

21.06.2023 17:37

Экономика