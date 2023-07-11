На платные услуги липчане потратили на 0,7% меньше, чем год назад

38,8 миллиарда рублей потратили жители Липецкой области на платные услуги в январе-мае – этот объем в сопоставимых ценах оказался на 0,7% меньше, чем за пять месяцев 2022 года, сообщает Липецкстат.

Основную долю составили траты на услуги ЖКХ – 34%, еще 14% составили бытовые услуги, на телекоммуникационные услуги пришлось 12%, транспортные – 12%, медицинские – 11%, услуги системы образования – 6%.



На бытовые услуги жители Липецкой области отдали 5,37 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-маем 2022 года на 0,5%. Здесь 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% - по ремонту и строительству жилья и других построек, по 12% приходится на ритуальные услуги, парикмахерские и косметические услуги.



