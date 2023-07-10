Общество
43 минуты назад
Шесть случаев буллинга в школах завершились переводом детей в другие образовательные учреждения
В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области подвели итоги первого полугодия.
В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области подвели итоги первого полугодия: всего было рассмотрено 258 обращений, проведено 24 личных приёма, дано 1100 устных телефонных консультаций, сделано 60 выездов.
Как сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного, было установлено местонахождение четырёх детей, которым один из родителей не давал общаться с другим. Одному ребёнку с инвалидностью обрести семью, а другому — получать образование в школе рядом с домом и со своими братьями и сестрами, а не в интернате.
В Липецкую область вернули домой мобилизованного отца, дети которого оказались брошенными на бабушку и дедушку.
Также сдвинули с «мёртвой точки» невыплаты алиментов четырём семьям.
Разрешили конфликтные ситуации в школах — речь идёт о травле детей со стороны одноклассников и учителей.
«Увы, но в шести случаях единственным выходом стал перевод ребёнка в другое образовательное учреждение», — отмечают в аппарате.
К дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц, которые не обеспечили права детей на образование, охрану здоровья и безопасность. Трое детей не были помещены в Центр временного содержания.
Девочке из Украины оказано содействие в воссоединении с семьей, а другой девочке — уже подучившей гражданство России помогли в трудной жизненной ситуации с учётом ее желания остаться в Липецкой области.
13 детям помогли в оформлении опеки, группы инвалидности, в выдаче лекарств и средств реабилитации, в получении санаторно-курортной путёвки и путевки в лагерь.
Положительно завершены многомесячные ходатайства о сносе опасного для подростков дома N32 по проспекту Мира в Липецке, об изменении маршрута движения школьного автобуса в селе Красные Выселки Грязинского района (чтобы дети не ходили по проезжей части).
Как сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного, было установлено местонахождение четырёх детей, которым один из родителей не давал общаться с другим. Одному ребёнку с инвалидностью обрести семью, а другому — получать образование в школе рядом с домом и со своими братьями и сестрами, а не в интернате.
В Липецкую область вернули домой мобилизованного отца, дети которого оказались брошенными на бабушку и дедушку.
Также сдвинули с «мёртвой точки» невыплаты алиментов четырём семьям.
Разрешили конфликтные ситуации в школах — речь идёт о травле детей со стороны одноклассников и учителей.
«Увы, но в шести случаях единственным выходом стал перевод ребёнка в другое образовательное учреждение», — отмечают в аппарате.
К дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц, которые не обеспечили права детей на образование, охрану здоровья и безопасность. Трое детей не были помещены в Центр временного содержания.
Девочке из Украины оказано содействие в воссоединении с семьей, а другой девочке — уже подучившей гражданство России помогли в трудной жизненной ситуации с учётом ее желания остаться в Липецкой области.
13 детям помогли в оформлении опеки, группы инвалидности, в выдаче лекарств и средств реабилитации, в получении санаторно-курортной путёвки и путевки в лагерь.
Положительно завершены многомесячные ходатайства о сносе опасного для подростков дома N32 по проспекту Мира в Липецке, об изменении маршрута движения школьного автобуса в селе Красные Выселки Грязинского района (чтобы дети не ходили по проезжей части).
Юрий