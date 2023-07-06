40-летнего мужчину осудили за незаконное изготовление холодного оружия: он сделал нож для забоя скота

Сам нож теперь уничтожат.

Лебедянский районный суд вынес приговор 40-летнему мужчине по части 4 статьи 223 УК РФ за незаконное изготовление холодного оружия.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, житель деревни Нижнебрусланово ещё летом 2021 года во дворе своего дома с использованием точильного станка, сварочного аппарата, напильника и газовой горелки изготовил нож для забоя скота. Для этого к лезвию от другого ножа, который мужчина обточил, он приварил пластину из нержавеющего металла и прикрепил рукоять.



Самодельный нож для забоя скота мужчина хранил в выдвижном ящике шкафа на террасе. Но 9 марта 2023 года нож оттуда изъяли полицейские.



Экспертиза показала, что нож изготовлен самодельным способом по типу охотничьих ножей общего назначения и относится к категории холодного оружия.



Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.



В результате его признали виновным в незаконном изготовлении холодного оружия и назначили 300 часов обязательных работ. Изъятый нож по решению суда уничтожат.