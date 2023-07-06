Происшествия

46 минут назад

40-летнего мужчину осудили за незаконное изготовление холодного оружия: он сделал нож для забоя скота

5 451
#оружие #нож
1
40-летнего мужчину осудили за незаконное изготовление холодного оружия: он сделал нож для забоя скота

Сам нож теперь уничтожат.

Лебедянский районный суд вынес приговор 40-летнему мужчине по части 4 статьи 223 УК РФ за незаконное изготовление холодного оружия.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, житель деревни Нижнебрусланово ещё летом 2021 года во дворе своего дома с использованием точильного станка, сварочного аппарата, напильника и газовой горелки изготовил нож для забоя скота. Для этого к лезвию от другого ножа, который мужчина обточил, он приварил пластину из нержавеющего металла и прикрепил рукоять.

Самодельный нож для забоя скота мужчина хранил в выдвижном ящике шкафа на террасе. Но 9 марта 2023 года нож оттуда изъяли полицейские.

Экспертиза показала, что нож изготовлен самодельным способом по типу охотничьих ножей общего назначения и относится к категории холодного оружия.

Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В результате его признали виновным в незаконном изготовлении холодного оружия и назначили 300 часов обязательных работ. Изъятый нож по решению суда уничтожат.
5 451
#оружие #нож
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ирина Шейк

21 минуту назад
Они способны ловить только за самодельные ножи и стреляющие ручки
ответить

Серёга

25 минут назад
Да у меня в сарае два топора, несколько старых кос, даже серп где-то валяется,и что,придут деятели в погонах,нафантазируют каких ужасов этими вещами можно натворить,и вот тебе статья,а им награды за предотвращение чего не будь ужасного...
ответить

Викторм

30 минут назад
Полицейским там явно нечем заняться. Всё искоренили...
ответить

Джигурда

35 минут назад
эй, Мойдодыр!!!! Принимай пополнение!!! Еще один "мастер-золотые-руки" , вместо того чтобы пьяным валяться, точил-варил-клепал.
ответить

Дон дигидон

35 минут назад
Маразм крепчает
ответить
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

В Липецке молния ударила в дом — он сгорел
#пожар #молния
В Липецке молния ударила в дом — он сгорел

19 минут назад

Происшествия
Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально отключали свет
#отключенрие света
Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально отключали свет

22 минуты назад

Общество
42-летний мужчина напугал жену кувалдой: его обвиняют в угрозе убийством
#угроза убийством #конфликт
1
42-летний мужчина напугал жену кувалдой: его обвиняют в угрозе убийством

сегодня, 12:57

Происшествия
В Липецке рабочему изуродовали лицо осколки диска отрезной машинки
#травма
3
В Липецке рабочему изуродовали лицо осколки диска отрезной машинки

сегодня, 12:53

Происшествия
В Задонском районе молния попала в дом
#молния #пожар
1
В Задонском районе молния попала в дом

сегодня, 11:57

Происшествия
У сгоревшего в траве мужчины — ожоги 30% тела
#пожар #ожог
2
У сгоревшего в траве мужчины — ожоги 30% тела

сегодня, 11:48

Происшествия