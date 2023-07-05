В России

32 минуты назад

Коммунальщиков оштрафуют за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

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#ЖКХ

В России планируют ввести новое наказание для недобросовестных коммунальщиков. За нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ управляющим компаниям, товариществам собственников жилья (ТСЖ) и иным специализированным организациям теперь будет грозить штраф: для должностных лиц он составит до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 тыс.

Если же обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание будет еще строже: для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, юрлиц — до 200 тыс. За неоднократное нарушение предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 40 тыс. рублей, юрлиц — до 250 тыс.

Такой законопроект с поправками в КоАП госсобрания Башкирии был поддержан правительством. С отзывом кабмина ознакомились «Известия». В нем отмечается, что законопроект заслуживает внимания, так как «направлен на предупреждение нарушений прав граждан в результате недобросовестных действий лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, и лиц, предоставляющих коммунальные услуги».
Сами авторы законопроекта необходимость его принятия объясняют пробелом в законодательстве.

«В статьях 156, 157 Жилищного кодекса РФ определено, что в случае начисления необоснованно завышенной платы за ЖКХ виновник оплачивает потерпевшей стороне (собственнику помещения, нанимателю) штраф в размере 50% от переплаты. Однако отсутствует наказание, если он отказывается исполнять свои обязанности по выплате штрафа и перерасчету платы за услуги», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

По словам авторов, это создает правовой дисбаланс в пользу правонарушителей. Ведь «пробелы в законодательстве существенно снижают авторитет власти, создают дополнительные угрозы для правопорядка и имеют общественно опасные последствия в виде социальных конфликтов, толкающих граждан на протестные акции», подчеркивается в документе.

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#ЖКХ

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