С девочкой всё хорошо.

Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую в Липецке 3 июля 12-летнюю девочку. Напомним, 3 июля около 21:00 в Липецке ушла из дома 12-летняя девочка. Вчера её объявили в розыск.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, девочку уже нашли сотрудники уголовного розыска, с ней всё хорошо.



— Сотрудниками полиции будет проведена проверка, направленная на установление обстоятельств, причин и условий самовольного ухода, — добавили в пресс-службе.