С начала года в областную детскую больницу госпитализированы 14 пострадавших в ДТП самокатчиков

Два юных пациента поступили на лечение уже в июле.

Сегодня ночью в травмпункт областной детской больницы была доставлена 15-летняя девушка, упавшая с электросамоката в Быхановом саду. Как сообщили GOROD48 в клинике, девочка — уже 14-й подросток с начала года, получивший травмы при езде на самокатах.



— Некоторые пострадали в ДТП: кто-то попал под машину, кто-то ударился в движущийся автомобиль. Двое самокатчиков стали нашими пациентами уже в июле. У всех — разные травмы, в основном — черепно-мозговые, ведь никто из пострадавших детей не пользовался защитным шлемом.