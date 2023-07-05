Происшествия

48 минут назад

С начала года в областную детскую больницу госпитализированы 14 пострадавших в ДТП самокатчиков

5 215
#ДТП #дети
С начала года в областную детскую больницу госпитализированы 14 пострадавших в ДТП самокатчиков

Два юных пациента поступили на лечение уже в июле.

Сегодня ночью в травмпункт областной детской больницы была доставлена 15-летняя девушка, упавшая с электросамоката в Быхановом саду. Как сообщили GOROD48 в клинике, девочка — уже 14-й подросток с начала года, получивший травмы при езде на самокатах.

— Некоторые пострадали в ДТП: кто-то попал под машину, кто-то ударился в движущийся автомобиль. Двое самокатчиков стали нашими пациентами уже в июле. У всех — разные травмы, в основном — черепно-мозговые, ведь никто из пострадавших детей не пользовался защитным шлемом.
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#ДТП #дети

Комментарии (5)

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Мимо проходил

1 минуту назад
А почему их нельзя запретить?
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Викторм

15 минут назад
Маловато будет...
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Гость

23 минуты назад
Да уж. Хорошо если люди не пострадали от этих самокатчиков.
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1

24 минуты назад
Легковых столько разбивается, что другие дорожные пострадавшие идут как исключение из правила.
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Гость

34 минуты назад
Пострадавшие в ДТП уже не в счет
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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