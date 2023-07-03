Общество

сегодня, 17:32

После дождя в Липецке затопило улицу

3 953
#благоустройство #дороги
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В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №25 по улице Полины Осипенко.

«Большой потоп маленького двора. Сделали новые дороги, называется! Так отремонтировали, что двор теперь плывёт. Обращение в единую службу было отправлено, но реакция, наверное, будет, когда дом уплывёт! А всего лишь нужен дорожный полицейский при въезде во двор, как он лежал много лет и сдерживал потоки воды», — написала Алина Ворошилина.


В при этом в пресс-службе администрации Липецка сообщили, что обращений с улицы Полины Осипенко сегодня в городские службы не поступало.
3 953
#благоустройство #дороги
4

Комментарии (3)

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Сергей

17 минут назад
На соседнем ресурсе написали, что в липецкие дороги признаны лучшими в ЦФО.
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апач

35 минут назад
Вот если бы как в низине у рынка 9-го на матрасе поплавали - может и обратят внимание, а так - ручеёк с лужами...
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Ванька Грозный

58 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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