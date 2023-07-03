После дождя в Липецке затопило улицу

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №25 по улице Полины Осипенко.«Большой потоп маленького двора. Сделали новые дороги, называется! Так отремонтировали, что двор теперь плывёт. Обращение в единую службу было отправлено, но реакция, наверное, будет, когда дом уплывёт! А всего лишь нужен дорожный полицейский при въезде во двор, как он лежал много лет и сдерживал потоки воды», — написала Алина Ворошилина.В при этом в пресс-службе администрации Липецка сообщили, что обращений с улицы Полины Осипенко сегодня в городские службы не поступало.