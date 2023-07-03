Сегодня в Липецке: Луна станет «кровавой», на что кипит деньги молодёжь и как списать пени за ЖКХ

Рассказываем всё самое главное про первый понедельник июля.

Дождь и гроза

В Липецке ещё немного потеплеет, воздух прогреется до 25-27 градусов. Но дожди всё никак не хотят отпускать наш город, хоть будут и кратковременными. При этом в течение дня возможна гроза.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду на улицах Адмирала Макарова, 2, 2а; Ворошилова, 3, 4; Зои Космодемьянской, 2, 4; Первомайской, 24; на площади Мира, 4; на проспекте Мира, 1, 1а, 3, 3б; а также в частном секторе улиц Варшавской, Зорге, Дачной, Олимпийской, Писарева, Постышева.







Отключения света

Ремонтировать будут и электрические сети, из-за чего с 09:00 до 17:00 погаснет свет на улицах Депутатской, 2, 3, 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Киевоской, 16а; Московской, 6; в переулках Крымском, 2, 4, 6, 8 и Фруктовом, 1а.







В это же время полностью обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Чкалова, переулки Верещагина, Верхний и Крымский.

Пробки

Первые заторы в Липецке начинают образовываться ещё до 6 утра. Но нет такой пробки, которую нельзя было бы объёхать, если знать как и перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Пары минут хватит опытному водителю, чтобы построить альтернативным маршрут и доехать до места назначения по возможности вовремя.

Кровавое суперлуние

Приготовьтесь в течение нескольких ночей наблюдать необычайно яркую Луну. И, конечно, космическое явление повлияет на каждого.

Сегодня наступает первое в году суперлуние, всего же их будет четыре. Суперлуние – это, когда совпадают два события: полнолуние и перигей. Последнее означает максимальное сближение земной и лунной орбит. Пик суперлуния придётся 3 июля на 14:41 по московскому времени, Луна подойдет к Земле на расстояние 360 149 км. Наблюдать необычайно крупную луну можно будет в течение нескольких вечером и ночей. Луна при этом может из-за оптической иллюзии может окрашиваться в красный свет – так называемая «кровавая луна». Наиболее красной она будет 5 июня.







Но дело не только в красоте и загадочности явления. Сближаясь с Землёй, её спутник многократно усиливает своё гравитационное влияние, которое в свою очередь воздействует на каждого жителя планеты. У людей может повышаться агрессия, в эти дни растёт число самоубийств. Считается, что суперлуние влияет на землян не меньше недели после своего окончания. В это время лучше не выяснять отношения, стараться обуздать эмоции, отложить важный разговор с начальством о продвижении по службе и другие судьбоносные дела.

В это время важно прислушиваться к себе и следовать своим желаниям. Творческие идеи будут в этот период раскрываться наилучшим образом. Огромного успеха добьются художники, писатели, журналисты, актеры и другие творческие люди.

«Любимые герои детских книг» (0+)

Культурных событий сегодня немного. Связаны они в основном с детьми. Детская библиотека «Солнечная» (проезд Сиреневый, 3) приглашает юных читаталей на книжную выставку «Любимые герои детских книг».

Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения Александра Курлянского, автора книг и сценариев мультиков «Ну, погоди!» цикла про попугая Кешу и других. Курлянский с детства писал юмористичекие рассказы, многие его фразы стали крылатыми: «Вы не были на Таити?» и «Нас и здесь неплохо кормят» и другие. На выставке представлены многочисленные книги автора, которые не только развеселят маленьких читателей, но и расскажут им о дружбе, взаимопомощи и смелости.



Кадр из мультфильма



Библиотека работает с понедельника по четверг в 9:00 – 18:00 и в воскресенье с 9:00 до 17:00.

«Квадра» спишет пени

В липецком филиале АО «Квадра» стартует акция для клиентов – физических лиц «Оплати долги без пени!». Клиентам, погасившим задолженность за отопление и горячую воду до 25 августа, будут списаны пени, начисленные за просрочку платежей. В компании-монополисте обещали, что это произойдет автоматически – никаких заявлений заполнять не потребуется.





Акция не распространяется на пени, признанные в судебном порядке.

Коммунальщики дежурят на дорогах, но чудес не обещают

Уже вторую неделю в Липецке льют дожди, из-за чего постоянно возникает угроза подтопения отдельных участков, в том числе – автомобильных дорог.

В мэрии Липецка сообщили, что в ночную смену в городе дежурят будут дежурить две ассенизаторских машины, илососы, погрузчики, пять тракторов.







- Липчан просят обратить внимание, что даже предпринятые мероприятия не гарантируют полный отвод воды с проезжих частей в случае сильных осадков, - признали в сообщении администрации города, -. Поскольку дождевые потоки бывают такой силы, что решётки не успевают пропускать их. Ещё одна проблема сильных дождей – вода приносит мусор, который забивает сети. Тем не менее, все обращения обещают оперативно отработать. Сообщить о проблемном участке можно в аккаунт управления благоустройства ВКонтакте.

Земельные вопросы стало решить проще

В центрах «Мои документы» с июля расширился перечень услуг гражданам в решении вопросов, связанных с землепользованием.







Теперь в них можно оформить предоставление земельного участка без проведения торгов, предоставление земельного участка в собственность бесплатно, изменение категории земель или земельных участков, а также получение земельного участка на торгах. Выбрать ближайший центр можно по ссылке.

Зачем молодым деньги?

Жители ЦФО, в том числе липчане, в возрасте от 18 до 24 лет учатся - 36% или работают - 35%. Еще 19% совмещает эти занятия. Среди людей 25-34 лет работают уже трое из четырех респондентов - 76%, и только 5% продолжают получать образование.

Больше всего жителей центра России от 18 до 34 лет занято в сферах промышленности и продаж — 16% и 12%. Еще 8% занимается IT и цифровыми коммуникациями: в целом по стране молодые люди работают в этой отрасли чаще других возрастных групп.







Главная цель молодёжи – путешествия. На них откладывают деньги 47 % опрошенных. 30% респондентов из ЦФО копят деньги на новую одежду, обувь и украшения. В топ-5 желаний молодых жителей региона также входят гаджеты (на них копят 22%), образование (17%) и развлечения с друзьями (19%). Некоторые россияне откладывают на крупные покупки — покупку автомобиля или жилья, а также на ремонт или свадьбу. Другие собираются инвестировать накопления или открыть бизнес.

Дорогие липчане! Впереди целая рабочая неделя, а на дворе июль. Погода на этой неделе обещает наладиться и это уже плюс. Узнавать прогноз и другие новости очень просто на GOROD48. Всё самое интересное и полезное вы всегда обнаружите у нас. Чаще заходите на сайт, мы работаем 24/7 и ждём вас снова и снова. До встречи!