«Металлург» тренируется – большой фоторепортаж

До старта нового сезона чуть больше двух недель.

Продолжаем пристальнее других СМИ следить за подготовкой главной команды области к новому сезону.

Первый матч у «сталеваров» уже не за горами – 16 июля подопечные Сергея Первушина играют в Новосибирске. До этого «Металлург» проведёт две контрольные игры: уже в ближайшее воскресенье, 2 июля, в Тамбове со «Спартаком», затем на своём поле примет курский «Авангард» и тот же «Спартак».



Каждая тренировка начинается с лёгкой пробежки



Как мы уже сообщали, после сезона на контрактах в клубе остались всего 10 игроков и, вопреки прошлогодним обещаниям руководства клуба, главному тренеру вновь приходится строить команду заново. Посмотрим, что будет со вторым обещанием – выйти в первую лигу по итогам сезона-2023/24.

Переподписали договоры с «Металлургом» ветерана капитан команды Роман Войдель, которому в июне исполнится 38 лет, и 32-летний нападающий Максим Григорьев.



Роман Войдель - самый "ветеранистый" в команде. Лучший игрок прошлого сезона по опросу GOROD48 среди игроков команды



Вернулся домой после 9 лет выступлений в РПЛ и ФНЛ 35-летний защитник Алексей Рыбин, последним клубом которого была краснодарская «Кубань». Так же в команду возвратился 29-летний защитник Илья Поликутин из «Кубани-Холдинга», в 2022 году сыгравший за нас 11 матчей в «Лучшей лиге мира».



Богатырь Илья Поликутин снова с нами



Кроме того, подписали контракты с «Металлургом»защитник Александр Крикуненко («Салют» Белгород), хавбеки Дмитрий Пахомов («Космос» Долгопрудный), Евгений Ушаков («Зенит-Ижевск»), Денис Сёмин (Рязань»).



Александр Крикуненко



На просмотре находятся крайний защитник Ярослав Харланов («Знамя Труда» Орехово-Зуево), центральный полузащитник Михаил Лямзин («Чертаново»), вингер Сергея Мосиян («Динамо-Владивосток»), нападающий Кирилл Жуковский, сын легенды «Металлурга» 2000-х, а ныне директора и главного тренера ФК «Елец» Дениса Жуковского.Правда, запрет на регистрацию новых футболистов. наложенный на липецкий клуб ещё 31 января прошлого года из-за долгов, до сих пор не снят.



Кирилл Жуковский

Каких только упражнений не придумает тренерский штаб





Михаил Заботкин из ЦСКА готовится ко второму сезону в нашей команде







Ещё один экс-армеец Максим Елеев





Ярослав Харланов





Михаил Лямзин





Сергей Мосиян





Бородач Анатолий Пахомов, претендент, чтобы стать главным креативщиком в центре полузащиты





Максим Григорьев играл за сборную России - 4 матча при Фабио Капелло





Защитник Николай Смирных

































Евгений Ушаков







Дмитрий Кукишев, самый юный игрок команды - 2005 г.р.

