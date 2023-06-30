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«Металлург» тренируется – большой фоторепортаж
До старта нового сезона чуть больше двух недель.
Продолжаем пристальнее других СМИ следить за подготовкой главной команды области к новому сезону.
Первый матч у «сталеваров» уже не за горами – 16 июля подопечные Сергея Первушина играют в Новосибирске. До этого «Металлург» проведёт две контрольные игры: уже в ближайшее воскресенье, 2 июля, в Тамбове со «Спартаком», затем на своём поле примет курский «Авангард» и тот же «Спартак».
Каждая тренировка начинается с лёгкой пробежки
Как мы уже сообщали, после сезона на контрактах в клубе остались всего 10 игроков и, вопреки прошлогодним обещаниям руководства клуба, главному тренеру вновь приходится строить команду заново. Посмотрим, что будет со вторым обещанием – выйти в первую лигу по итогам сезона-2023/24.
Переподписали договоры с «Металлургом» ветерана капитан команды Роман Войдель, которому в июне исполнится 38 лет, и 32-летний нападающий Максим Григорьев.
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Вернулся домой после 9 лет выступлений в РПЛ и ФНЛ 35-летний защитник Алексей Рыбин, последним клубом которого была краснодарская «Кубань». Так же в команду возвратился 29-летний защитник Илья Поликутин из «Кубани-Холдинга», в 2022 году сыгравший за нас 11 матчей в «Лучшей лиге мира».
Богатырь Илья Поликутин снова с нами
Кроме того, подписали контракты с «Металлургом»защитник Александр Крикуненко («Салют» Белгород), хавбеки Дмитрий Пахомов («Космос» Долгопрудный), Евгений Ушаков («Зенит-Ижевск»), Денис Сёмин (Рязань»).
Александр Крикуненко
На просмотре находятся крайний защитник Ярослав Харланов («Знамя Труда» Орехово-Зуево), центральный полузащитник Михаил Лямзин («Чертаново»), вингер Сергея Мосиян («Динамо-Владивосток»), нападающий Кирилл Жуковский, сын легенды «Металлурга» 2000-х, а ныне директора и главного тренера ФК «Елец» Дениса Жуковского.Правда, запрет на регистрацию новых футболистов. наложенный на липецкий клуб ещё 31 января прошлого года из-за долгов, до сих пор не снят.
Кирилл Жуковский
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Михаил Заботкин из ЦСКА готовится ко второму сезону в нашей команде
Ещё один экс-армеец Максим Елеев
Ярослав Харланов
Михаил Лямзин
Сергей Мосиян
Бородач Анатолий Пахомов, претендент, чтобы стать главным креативщиком в центре полузащиты
Максим Григорьев играл за сборную России - 4 матча при Фабио Капелло
Защитник Николай Смирных
Евгений Ушаков
Дмитрий Кукишев, самый юный игрок команды - 2005 г.р.
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