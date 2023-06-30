В субботу на пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения 1 июля холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Вильямса – воду подвезут по заявкам жителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 16, 18, 12, 12а, 14а, 14 по проезду Строителей, №№ 11а, 14, 16а по улице Студенческий городок, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова. Подвоз воды организуют по адресу: улица Студенческий городок, 11а.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и помещениях №№ 8, 10, 10 ст.1, 10 ст.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 19а вл.1, 19а вл.2, 20, 21 по улице Механизаторов и в котельной Механизаторов, 21 (МУП Липецктеплосеть). Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Механизаторов, 19.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



