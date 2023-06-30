Липчанку поймали на обналичивании средств материнского капитала

Теперь она должна вернуть деньги государству.

Липчанку уличили в незаконном распоряжении средствами материнского капитала. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в июне 2021 года женщина за счёт заемных средств фонда финансовой взаимопомощи (483 881 рубль) купила комнату площадью 12,8 квадратных метров, и погасила займ средствами материнского капитала. Но ни сама женщина, ни ее малолетний сын в комнате не были зарегистрированы и никогда там не проживали. Их вообще никогда там не видели.



А спустя несколько месяцев после покупки женщина продала комнату, в результате чего нарушила право несовершеннолетнего ребенка на имущество, которое должно ему принадлежать по закону.



По причине нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала прокурор Левобережного района обратился с иском в суд об их взыскании. Судом эти требования удовлетворены – женщина должна вернуть деньги государству.