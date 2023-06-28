Происшествия

19 минут назад

Данковчанка сделала 16 переводов мошенникам на общую сумму около 266 000 рублей

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#мошенничество
Данковчанка сделала 16 переводов мошенникам на общую сумму около 266 000 рублей

Женщина обрадовалась одобрению кредита на миллион рублей и потеряла бдительность.

41-летней жительнице Данковского района позвонил неизвестный и сообщил, что ей одобрен кредит на миллион рублей. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, женщине нужны были деньги, поэтому она заинтересовалась предложением и согласилась активировать карту, зачислив на неё 10 000 рублей.

После первого перевода женщину попросили оплатить ещё и страховку. В результате в течение дня данковчанка сделала 16 переводов на общую сумму около 266 000 рублей. Для этого она использовала личные сбережения.

Оплату страховки остановил муж потерпевшей, который узнал про «одобренный кредит». Супруги обратились в полицию.

49-летний житель Задонского района пытался сохранить деньги от несанкционированных операций, но в результате лишился 159 000 рублей, которые перевёл на карту, указанную незнакомцем.

49-летний мужчина из Грязинского района поверил в историю про несанкционированный кредит от «сотрудника банка» и перевёл мошенникам 50 000 рублей.
1 86
#мошенничество

Комментарии (1)

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Виктор

8 минут назад
Свои кровные переводить не будешь. А лишек можно.
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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