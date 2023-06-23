Происшествия

сегодня, 14:45

25-летняя женщина нашла потерянную пенсионеркой сумку — теперь ей грозит срок за кражу

9 939
#кража
3

В сумке были квитанции за коммунальные услуги и 5000 рублей.

В посёлке Лев-Толстой 21 июня в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, женщина рассказала, что 20 июня в 11:00 ехала на велосипеде по поселку и не заметила, как из багажника выпала её сумка. В ней находились квитанции за коммунальные услуги и 5000 рублей.

А 25-летняя местная жительница нашла лежащую на дороге сумку, подняла её и забрала деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
9 939
#кража
3

Комментарии (9)

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Как гость
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Гость11

3 минуты назад
гость, не там ходишь .
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Юрист

10 минут назад
Указали сивку, в цивилизованных странах лет на 10 бы уехала на стройки капитализма
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Указали сивку

21 минуту назад
Как у нас легко человека засадить. Диву даёшься! А если это ваша дочь опрометчиво взяла и не отнесла сразу в полицию. Мало ли какие обстоятельства могли произойти.
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если бы

35 минут назад
она нашла десяток-другой миллиардов - была бы сенатором
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Житель

36 минут назад
Нашел - отнеси в полицию, оформи находку, если в течение какого-то срока (месяцев 6, емнип) не объявится хозяин, отдадут нашедшему в собственность. А так - нашла сумку, знала чья, взяла деньги и потратила это и есть кража.
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Александр

53 минуты назад
5 лет за то что нашёл!!!??? Вы серьёзно?
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Блин

57 минут назад
Ну кража это ж тайное хищение чужого имущества. Находка на улице явно к тайным действиям не относится. В данной случае девушка нашла сумочку и собиралась передать её в полицию или бюро находок. Верно же.
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ттт

сегодня, 15:03
а если просто деньги потерять (обезличенные - так что б неизвестно чьи), нашедшего можно засудить? Увидел на дороге купюру, поднял - вор, твой дом тюрьма?
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гость

сегодня, 15:02
Везёт же некоторым кто-то что-то находит а тут живёшь ходишь днями ночами и ничего не находишь
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