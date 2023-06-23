25-летняя женщина нашла потерянную пенсионеркой сумку — теперь ей грозит срок за кражу

В сумке были квитанции за коммунальные услуги и 5000 рублей.

В посёлке Лев-Толстой 21 июня в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, женщина рассказала, что 20 июня в 11:00 ехала на велосипеде по поселку и не заметила, как из багажника выпала её сумка. В ней находились квитанции за коммунальные услуги и 5000 рублей.



А 25-летняя местная жительница нашла лежащую на дороге сумку, подняла её и забрала деньги.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.