Липчанка судилась с ветклиникой из-за гибели шпица

Но безуспешно. Теперь ей придется выложить ещё и 55 000 рублей за судебную экспертизу.

Мировой судья судебного участка № 18 Советского судебного района Липецка рассмотрела иск хозяйки шпица к ветеринарному центру.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске женщина указала, что ветеринарные услуги были оказаны ненадлежащим образом, вследствие чего собака погибла.



Женщина просила взыскать с ветцентра стоимость собаки — 15 000 рублей, ветеринарных услуг — 3 600 рублей, компенсацию морального вреда — 20 000 рублей и штраф.



Но представитель ответчика эти требования не признал, ссылаясь на то, что собака умерла из-за запущенности заболевания на момент обращения в клинику.



Судом по делу была назначена и проведена судебная ветеринарная экспертиза, согласно которой услуги по диагностике и лечению собаки были оказаны в полном объеме. Поставлен диагноз, взяты необходимые анализы, назначена правильная схема лечения, все дозировки соблюдены по весу животного.



Суд пришёл к выводу, что ветеринарная помощь была оказана качественно, а смерть наступила ввиду критического состояния (согласно биохимическому анализу крови). Причиной смерти собаки явилась запущенная стадия заболевания пироплазмоз (бабезиоз).



Нарушений прав потребителя со стороны ветеринарного центра судом не установлено, поэтому в удовлетворении иска женщине было отказано. Также с неё взыскали расходы по проведению судебной экспертизы — 55 тысяч рублей.