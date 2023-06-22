Липчанка приютила бездомного, а он её обчистил

54-летний мужчина позарился на дверь и батареи.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины о краже из квартиры. Как рассказали GOOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, липчанка познакомилась с мужчиной, который остался без крыши над головой после того, как его выгнали из общежития. Женщина решила помочь и позвала мужчину жить к себе.



По версии следствия, спустя несколько дней обвиняемый обчистил свою благодетельницу, украв два чугунных радиатора и металлическую входную дверь.



Общая сумма ущерба составила 8600 рублей.



Действия 54-летнего мужчины квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба).



Бездомному теперь грозит до пяти лет лишения свободы.