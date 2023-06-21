Естественная убыль населения в Липецкой области уменьшилась почти на треть

2586 человек родились в Липецкой области в январе-апреле 2023 года – на 0,7% меньше (2605), чем годом ранее. Среди них 37% (957 младенцев) были первенцами, 34%, или 871 малышей родились у матерей вторыми, 29% (758) – третьими и последующими, сообщает Липецкстат.

В январе-апреле родилось 38 пар близнецов и 1 тройня, а 29 женщин стали мамами в возрасте до 18 лет.



За четыре месяца в Липецкой области умерли 5424 человека – на 18% меньше, чем год назад (6595 человек). Естественная убыль населения снизилась на 29% и составила в январе-апреле 2023 года 2838 человек, или 7,7 человека на 1000 человек населения – в 2022 году она составляла 10,7 человека на 1000 населения.



В январе-апреле зарегистрированы 1389 браков, что на 6% меньше, чем в те же месяцы 2022 года. При этом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 0,9%: если в январе-апреле 2022 года их количество составляло 1535, то в январе-апреле 2023 года – 1521.



