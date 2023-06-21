В подошве кроссовок для арестованного обнаружили телефон и USB-кабель

Родственники и знакомые подследственных и осужденных продолжают предпринимать попытки проноса и передачи на режимную территорию запрещенных предметов.

В следственный изолятор на улице Ковалева в Липецке пытались передать запрещённые предметы. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, в комнате приема посылок и передач СИЗО-1 при досмотре посылки обвиняемому обнаружены и изъяты мобильный телефон и USB-кабель, спрятанные в подошве обуви под стелькой. Проводится проверка.



«В исправительных учреждениях Липецкой области проводится комплекс мероприятий по профилактике передачи запрещенных предметов осужденным, но несмотря на это, родственники и иные лица продолжают предпринимать попытки проноса и передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов», — отмечают в пресс-службе.