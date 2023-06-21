42 минуты назад
В подошве кроссовок для арестованного обнаружили телефон и USB-кабель
Родственники и знакомые подследственных и осужденных продолжают предпринимать попытки проноса и передачи на режимную территорию запрещенных предметов.
«В исправительных учреждениях Липецкой области проводится комплекс мероприятий по профилактике передачи запрещенных предметов осужденным, но несмотря на это, родственники и иные лица продолжают предпринимать попытки проноса и передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов», — отмечают в пресс-службе.