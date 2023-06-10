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Россиянин погиб в Хургаде при нападении акулы

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России погиб в египетском курортном городе Хургаде в результате нападения акулы, сообщает REGNUM это подтвердили в министерстве окружающей среды Египта и российском МИД.

Трагедия произошла днём 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в центральной части города. Акула напала на 23-летнего россиянина, который купался недалеко от берега, и утащила его под воду. Молодого человека не успели спасти. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Туристов попросили сохранять бдительность и соблюдать предписания о запрете дайвинга и купания в определенных местах.



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