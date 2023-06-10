Спорт

43 минуты назад

Медали нон-стоп: 13-летняя липчанка взяла «бронзу» первенства страны по самбо

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#Самбо #ДЮСШ №3 "Юность"
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Медали нон-стоп: 13-летняя липчанка взяла «бронзу» первенства страны по самбо

А всего за несколько дней до этого она выиграла крупные соревнования по дзюдо в Санкт-Петербурге.

Дарья Денисова из спортивной школы №8 «Юность» завоевала «бронзовую» награду первенства России по самбо.

Соревнования сильнейших юношей и девушек 12-14 лет прошли в Кстово Нижегородской области. Даша провела 6 схваток в весовой категории до 59 кг и уступила только Кристине Масловец из Москвы и Дарье Орловниковой из Иркутска, которые и заняли две верхние ступени пьедестала почёта.

Зато четырёх других противниц Денисова победила, впервые пробившись в число призёров первенства страны. 3-е место с ней разделила хозяйка ковра Екатерина Серова из Нижегородской области.

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Даша вторая справа

Любопытно, что накануне ученица Вячеслава Лупоносова, Станислава Алексеева и Андрея Валихова выиграла всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге памяти Заслуженного тренера России Анатолия Рахлина по родственному виду спорта – дзюдо. В родной Липецк ученица 51-й школы заглянула буквально на несколько часов, забрала самбовки и снова отправилась в путь.

Единоборствами Даша занимается с 5-ти лет, в этом году ей только исполнилось 13 и у ней есть ещё один год в запасе, чтобы выступить и на следующем первенстве России до 14 лет, поэтому есть все основания ждать, что результат будет ещё лучше.

4 97
#Самбо #ДЮСШ №3 "Юность"
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Комментарии (4)

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Елена

8 минут назад
Людмила, это девушка.
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.

17 минут назад
Умница.
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Боксéр Юрок

32 минуты назад
Дашуля - молодчина!
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Людмила

32 минуты назад
А первое мксто парень занял ?
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