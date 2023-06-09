Офисный вор прокрался фитнес-клуб, его задержали полицейские

Он украл 7000 рублей.

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Оперативники липецкого отдела полиции №7 по подозрению в краже денег из фитнес-клуба на улице Меркулова задержали 35-летнего жителя города.

Кража, как сообщает пресс-служба областного управления МВД, была совершена 28 мая. Полицейские выяснили, что подозреваемый зашел в фитнес-клуб, воспользовался тем, что в помещении никого не было, и украл из тумбочки стола 7000 рублей.



Известно, что задержанный уже имеет судимость за кражу. В его отношении возбуждено новое уголовное дело.



