Происшествия

46 минут назад

Офисный вор прокрался фитнес-клуб, его задержали полицейские

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#кража

Он украл 7000 рублей.

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Оперативники липецкого отдела полиции №7 по подозрению в краже денег из фитнес-клуба на улице Меркулова задержали 35-летнего жителя города.
Кража, как сообщает пресс-служба областного управления МВД, была совершена 28 мая. Полицейские выяснили, что подозреваемый зашел в фитнес-клуб, воспользовался тем, что в помещении никого не было, и украл из тумбочки стола 7000 рублей.

Известно, что задержанный уже имеет судимость за кражу. В его отношении возбуждено новое уголовное дело.

1 340
#кража

Комментарии (1)

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Патриот

12 минут назад
Уххх, варюга
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