Сегодня в Липецке: выставка пионов, уставшие слесари и в каких детских садах ещё остались мета

Рассказываем самое главное про «пятницу-проказницу».

Погода стабильна

Сегодняшний день обещает быть точь-в-точь, как вчерашний: температура 25-27 градусов и без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами на сетях с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома на улицах Ворошилова, 11; Л. Толстого, 40, 42, 44; П.Смородина, 12, 12в; Стаханова, 7, 11, 13, 13а, а также в частном секторе улиц Верещагина, Воровского, Депутатской, Чкалова.







Отключения света

Ремонтировать в пятницу намерены и электрические сети, из-за чего с 9:00 до 16:00 исчезнет свет на улице Индустриальной, 44.







На час дольше – с 9:00 до 17:00 продлятся отключения на улицах Ангарской, 31; Аллейной; Городовикова, 11; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Исполкомовской, 7; И. Франко; Минина; Минской, 49а; Ново-Весовой, с 14в по 22, 26, 33; Паровозной, 11; Поселковой, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Посадской; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д; Рудничной, 17, 21, 25: Рябиновой; Сокольской; Солнечной; Ударников; Ушинского, 12, 14, 16, 18, 2, 22; Ю.Смирнова; в переулке Курако, 1, 1а, 2, 3; переулке Челбскинцев.

В это же время в селе Ссёлки обесточат улицы Космонавтов и Ракитную, а также садоводческое товарищество «Металлург-6».

Пробки

Пробки в Липецке способны испортить даже приподнятое пятничное настроение. Именно в последний рабочий день недели движение в Липецке наиболее сложное. Для того, чтобы утром вовремя приехать на работу, а вечером без проблем укатить за город лучше перед выездом изучить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях. Всего пара минут может помочь сэкономить уйму времени в дороге.

Бал пионов (6+)

Красивейшая, но, увы, недолговечная выставка будет работать сегодня всего один день с 12:00 в музее «Городская управа» (Октябрьская, 57).

Желающим покажут… цветы. На выставке «Пионовый бал цветов» покажут огромное разнообразие сортов и видов пионов – цветов, открывающих летний сезон. Посетителям дадут ценные советы по их выращиванию, подскажут и помогут.

Вход на выставку свободный.

Дедушка Мороз в июне (6+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается кинофестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 юным зрителям покажут… новогоднюю комедию «Здравствуй, Дедушка Мороз» (Россия, 2021. Комедия. Режиссёр Наташа Калёнова (6+).

Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание — вернуть папу.

В ролях: Виктор Логинов, Юрий Гальцев, Александр Тютрюмов, Роман Петров.

Билет на фильм стоит 50 рублей.

Места в детских садах ещё есть

В детские садики Липецка направлены для зачисления 4 600 малышей. Основное комплектование будет проходить до 10 июня, дальше – по наличию свободных мест. Родители могут уточнить информацию о направлении ребенка в детский сад у руководителей детсадов лично или по телефону. Так же можно заглянуть на Госуслуги – в случае зачисления ребёнка там появится оповещение о том, что услуга оказана.

Направление в детский сад действительно в течение 45 дней с момента выдачи, за это время нужно успеть обратиться в учреждение и заключить с ним договор.







При этом на 1 июня в Липецке имеется более 700 свободных мест для детей всех возрастных групп в дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 35, 38, 40, 42, 44, 62, 64, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 116, 123, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, ОУ №№ 40, 70.

Купайтесь, а не тоните

Многие из нас уже подумывают, чем заняться на выходных или даже предстоящим вечером. Отличный вариант – сходить на пляж.

Правда есть парочка «но»: из всех липецких пляжей пока официально разрешено купаться только на Сокольском, в остальных пробы воды пока отпугивают. Да и вода в реке Воронеж пока прохладная – 16 градусов.







Купаться (если уж неймётся) и загорать рекомендуют на официальных пляжах. Хотя бы потому, что там организовано дежурство спасателей и медиков. Посты УГПСС расставлены на Центральном пляже, на Тракторном и Соколе, на городской Набережной, хотя там и не рекомендуют лезть в воду из-за особенностей рельефа дна. Организовано дежурство и в районе Силикатных озёр, поскольку они пользуются спросом у отдыхающих.



В службе ГО и ЧС напомнили, что на территории Липецка и его ближайших окрестностей определены 70 мест, запрещенных для купания. В том числе пруды, озёра, водохранилище, необорудованные для массового отдыха пляжи по берегам реки Воронеж в районах Ниженки, Коровино, Заречья, Сокола, Ссёлок и Жёлтых Песков.







Кроме того, гражданам напоминают о главным правилах безопасности на воде

- не купаться в необорудованных, незнакомых местах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

- не заходить в воду в нетрезвом виде;

- детей из виду не выпускать;

- если у вас есть проблемы с сосудами – дождаться, когда вода прогреется хотя бы до + 19;

- приколоть к плавкам булавку на случай судороги;

- не ходить к водоему в одиночку.



Если вы стали свидетелем несчастья, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон Службы спасения 01, с мобильного - 101, 112.

Проблемы с канализацией

Сотрудники РВК «Липецк» в среднем выезжают на аварийные вызовы 26 раз в день.

С начала 2023 года сотрудники ликвидировали 4,2 тысячи засоров на сетях водоотведения, причём в большинстве случаев причиной засора становятся нарушения правил эксплуатации сетей.







Липчан предупреждают о том, что выбрасывать в канализацию посторонние предметы нельзя. Если бросаете бумагу, то только водорастворимую. А если смывать остатки пищи, строительные смеси, наполнители туалетов для животных, ветошь, полотенца и т.д., то это обязательно приведёт к засорам.

Если летний дом, то на колёсах!

Многие уже задумываются, как достойно провести отпуск в условиях, когда в некоторые страны не добраться, а стоимость заграничного отдыха выросла в разы. В этой связи в России вырос спрос на автодома и автомобильные прицепы, которые можно использовать, как жильё в путешествиях. На «Авито» почти половина спроса приходится на прицепы-дачи, которые нужно буксировать на автомобиле – 44,56%. Автодома с собственным мотором и местом для водителя интересуют каждого третьего потенциального покупателя – 31,16%.

При этом на продажу выставляют весьма любопытные экземпляры, например, этот необычный ЗИЛ 131. Кузов автомобиля был превращен владельцем в автодом со всеми необходимыми для жизни удобствами. В их число входят кухня вместе с раковиной, два места для отдыха и даже телевизор.







Автомобиль 1983 года выпуска оснащен дизельным 7-литровым V-образным двигателем, мощностью 200 л.с. ЗИЛ 131 с механической коробкой передач, а повышенную проходимость обеспечивают колесная формула 6х6 и полный привод. Вроде бы – дом для путешествий, а пробег составляет всего 1 500 км.

Стоит такое туристическое чудо 3 миллиона рублей.

Дорогие липчане! Впереди аж три дня выходных и их, конечно, нужно провести с пользой. Однако не стоит забывать абсолютно обо всём – новости поступают каждый день и за ними нужно следить. Липчанам сделать это просто: всё самое интересное и полезное собрано в одном месте –а на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Мы работаем 24/7 в том числе и на выходных.Ждём вас на сайте снова и снова!

