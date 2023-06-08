Общество

43 минуты назад

В частном секторе Дикого отключат холодную воду

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#отключения
В частном секторе Дикого отключат холодную воду

9 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 12, 12в по улице П. Смородина, №№ 7, 11, 13, 13а по улице Стаханова. Машина с водой подъедет по адресу: улица Стаханова, 11.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Дикого – с неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Депутатской, Воровского, Чкалова, Верещагина. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого, № 11 по улице Ворошилова. Цистерна с водой будет находиться возле дома № 40 по улице Толстого. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

69
#отключения

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